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"Пососать язык": у Далай-ламы прокомментировали его странное поведение

Поведение 87-летнего лидера мирового буддизма удивило многих

сегодня, 11:38
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Автор:

Константин Куликов

В сеть попало видео с приема в северной Индии, в ходе которого Далай-лама делает мальчику непристойное предложение, а затем целует его в губы. В окружении лидера мирового ламаизма объяснили поведение 87-летнего Далай-ламы тем, что он таким образом "дразнил" присутствующих. Об этом сообщают "Комментарии".

"Пососать язык": у Далай-ламы прокомментировали его странное поведение

Скріншот скандального відео

Как пишет CNN, мероприятие состоялось еще в феврале в горном городе Дхарамсала, где он живет. На видео видно, как ребенок подходит к Далай-ламе и спрашивает: "Могу ли я вас обнять?". Потом духовный лидер приглашает мальчика на сцену, показывает на свою щеку и говорит: "Сначала сюда", — подталкивая мальчика обнять и поцеловать его. После этого он показывает на свои губы и говорит: "Тогда я думаю, что и сюда тоже". Затем Далай-лама тянет мальчика за подбородок и целует его в губы. Через несколько секунд он высовывает язык и говорит: "И пососи мой язык".


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"Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, в невинной и игривой форме — даже на публике и перед камерами", — объяснили поведение Далай-ламы в его официальном твиттер-аккаунте.

По обычаям тибетского буддизма, Далай-лама является воплощением бодхисаттвы Авалокитешвары, бодхисаттвы сострадания. Начиная с XVII века вплоть до 1959 года Далай-ламы были теократическими правителями Тибета, руководя страной из тибетской столицы Лхасы. В связи с этим и теперь Далай-лама рассматривается как духовный лидер тибетского народа. "Далай" означает в монгольском языке "океан" — в значении "Великий" (правящие ханы после Чингиз-хана носили титул Далай-хан), "лама" (bla ma) в тибетском эквивалентно санскритскому слову "гуру" и имеет значение "учитель". После смерти Далай-ламы монахи организуют поиски его следующей инкарнации, маленького ребёнка, который должен обладать определёнными признаками и пройти тесты. Поиск занимает обычно несколько лет. Затем ребёнок отправляется в Лхасу, где проходит обучение под руководством опытных лам. 

Тем временем, Путин наградил ламу, который поддержал войну в Украине.

В Украине обвинили УПЦ МП в массовом сотрудничестве с ФСБ.

А нардеп заявил, что Украина будет просить еще один томос.



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