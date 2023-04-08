Нардеп: Украина будет просить еще один томос

После объединения украинских епархий УПЦ МП с ПЦУ единая украинская церковь обратится к лидеру мирового православия, патриарху Константинопольскому Варфоломею, для получения еще одного томоса — о предоставлении Православной церкви Украины статуса патриархии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на народного депутата Никиту Потураева.

Вселенський патріарх Варфоломій та митрополит Епіфаній

Стратегической целью для украинского государства в духовной сфере является объединение проукраинских епархий УПЦ МП с ПЦУ, заявил в интервью NV "слуга народа" Никита Потураев, глава гуманитарного комитета Верховной Рады. После такого объединения украинская власть вместе с церковными деятелями обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею для получения второго томоса, который предоставит объединенной украинской церкви статус патриархии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Наша цель, как представителей власти — способствовать установлению единой православной церкви в Украине. Она уже есть — это ПЦУ", — говорит Потураев. И добавляет: когда в Украине появится единая Православная церковь, возглавляемая патриархом, то она "получит еще один томос, как это уже случалось в истории".

"Это о стратегических целях украинского государства и украинского православия", — уверяет Никита Потураев.

Что касается позиции УПЦ МП относительно нежелания покидать стены Киево-Печерской лавры, то нардеп предсказывает Московскому патриархату и его сторонникам проигрыш.

"Их тактика ясна, но стратегии у них нет. Поэтому я считаю, что они проиграют", — говорит нардеп.

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что власти не спешат с силовыми методами относительно сторонников УПЦ МП в лавре, поскольку это будет реализацией сценария ФСБ. Именно последнюю, по мнению Данилова, представляют в Украине священники и иерархи УП МП.

"Поверьте, решение будет исполнено, — говорит Данилов. — Конечно, никто за бороду, за ноги или за другие члены их оттуда вытаскивать не собирается. Потому что это проект, который был расписан в ФСБ Российской Федерации. Они имеют указание, как им вести себя ... Я могу заявить официально, что количество людей, сотрудничающих с ФСБ Российской Федерации, с 1-ым, с 5-ым, с 9-ым управлением ФСБ именно в этом сообществе, к большому сожалению, очень и очень велико".

Тем временем украинцам предлагают попробовать себя оператором дрона.



