Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Главная Новости Общество Скандалы После дела Миндича: экстрадицию могут потребовать и для эксвладельца "Дельта Банка" Лигуна, - СМИ
После дела Миндича: экстрадицию могут потребовать и для эксвладельца "Дельта Банка" Лигуна, - СМИ

В отличие от Миндича и Цукермана, которых в рамках "дела Мидас" подозревают в присвоении около $100 млн, ущерб, связанный со схемами Лагуна, оценивается более чем в $1,5 млрд.

14 апреля 2026, 14:20
Автор:
Клименко Елена

Украинские правоохранительные органы могут в ближайшее время инициировать обращение в компетентные органы Австрии по поводу экстрадиции бывшего владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна, пишут "Украинские новости".

Фото: из открытых источников

Экспертные оценки основываются на недавнем примере, когда Офис Генерального прокурора направил в Израиль запрос на выдачу фигурантов дела "Мидас" — Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Журналисты предполагают, что этот прецедент может стать сигналом для активизации аналогичных процедур и в отношении других лиц, фигурирующих в масштабных экономических уголовных производствах. Среди них упоминается и Лагун, находящийся за пределами Украины и объявленный в международный розыск.

По оценкам авторов материала, процедура экстрадиции из Австрии должна быть менее сложной, чем в ряде других юрисдикций. Австрийское законодательство предусматривает ограниченный круг оснований для отказа в выдаче: это могут быть политические преследования, отсутствие уголовной наказанности, риск смертной казни или нарушение права на справедливый суд. В случае Лагуна, как отмечается, речь идет исключительно об экономических преступлениях, что исключает политический контекст.

Отдельно подчеркивается масштаб нанесенного ущерба. Если по делу "Мидас" речь идет примерно о $100 млн, то потери, связанные с деятельностью Лагуна, оцениваются в более чем $1,5 млрд. Значительная часть претензий касается долгов перед государственными финансовыми учреждениями и Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Также упоминается, что экс-банкир находится в международном розыске более двух с половиной лет, а его местонахождение фактически известно, поскольку он участвует в судебных заседаниях онлайн. Это, по мнению авторов, может упростить процесс юридического преследования.

Дополнительным фактором в деле называют санкции СНБО, введенные в отношении Лагуна, а также возможные международные связи, рассматриваемые в контексте финансовых потоков.

Журналисты подводят итоги, что при наличии политической воли у Украины есть реальные инструменты для активизации экстрадиционных процедур в отношении лиц, скрывающихся в ЕС.

Портал "Комментарии" уже писал, что эксвладелец обанкротившегося более десяти лет назад "Дельта банка" Николай Лагун, против которого в сентябре 2025 года СНБО ввел санкции из-за сотрудничества с Россией, продолжает искать способы обхода ограничений.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/ua/news/1146036-pislya-zapytu-na-ekstradytsiyu-mindicha-analogichne-podannya-maye-buty-i-shhodo-eks-vlasnyka-delta
