Полиция заблокировала два десятка каналов ЧВК "Редан" в Украине

Полицейские уже заблокировали 18 каналов и групп, созданных для "раскрутки" молодежного движения ЧВК "Редан" в Украине и дестабилизации ситуации внутри страны. Оперативные службы вместе с Киберполицией устанавливают источники и администраторов этих информационных каналов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

ПВК "Редан" прийшла з Росії

Правоохранители уверены, что новая субкультура – "это попытка российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию и вовлечь подростков в противоправную деятельность".

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"Чтобы не дать врагу успешно провести свою ИПСО и обезопасить детей от необдуманных поступков, мы общаемся с администрациями и педагогическими коллективами учебных заведений, но главное: мы обращаемся к родителям и призываем их быть друзьями своих детей, проводить с ними больше времени, поддерживать их, интересоваться, с кем они общаются и как проводят досуг, – отметил начальник управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василий Богдан.

Представители новой субкультуры собирались устроить массовые потасовки, в частности в Киеве, Харькове, Луцке, Ивано-Франковске. Всего за два дня в разных регионах страны состоялось около 30 собраний молодежи. Правоохранители оперативно отреагировали и не допустили конфликтные ситуации между подростками. В управления и отделы полиции пригласили более 700 человек. Большинство из них – это несовершеннолетние.

В то же время в РФ оштрафовали "Википедию" , а в США у госслужащих требуют удалить Tik Tok.

