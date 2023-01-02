Подрезанное горло священника и подстреленный злоумышленник: Последствия нападения на протоиерея

Утром 2 января 2023 года в храме в честь Покрова Божией Матери произошло нападение на клирика Винницкой епархии протоиерея Антония Ковтонюка. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, пишут "Комментарии". Сначала нападавший принялся крушить все подряд в культовом сооружении, а потом уже, реагируя на клирка, набросился и на него.



В Виннице в одном из храмов злоумышленник устроил погром и напал на священника

"Нападающим был неизвестный мужчина, зашедший в церкви и начавший все переворачивать. Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужу. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло" – говорят в епархии.

На место правонарушения сразу прибыли местные правоохранители. Преступник отказался подчиниться, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие, нападавшего ранили в ногу и задержали.

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Винницкой области, нападение на священнослужителя произошло около 9 часов утра. "Патрульные полицейские прибыли в храм, расположенный в районе села Пирогово, и задержали правонарушителя. Обстоятельства инциденты и мотивы устанавливают", – отмечается в сообщении.

Раненого протоиерея Антония уже прооперировали, и сейчас он находится в реанимационном отделении одной из больниц Винницы. Следственные действия продолжаются. А местное духовенство обратилось к украинцам с просьбой не разжигать религиозную рознь на территории Украины во избежание нападений на священников в будущем.

Читайте также на портале "Комментарии" - полный запрет УПЦ МП: поддерживают ли это решение украинцы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!