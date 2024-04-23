Военнообязанный погиб от приступа эпилепсии: общество удивлено проверкой ВЛК

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Slava Kot
Закарпатский областной территориальный центр комплектования сообщил, что во время перевозки в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ, из-за которого мужчина погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Закарпатского ОТЦК в Facebook.
В Закарпатье погиб военнообязанный. Фото из открытых источников
Как отмечает в заявлении пресс-служба Закарпатского ТЦК, мужчине оказали помощь и вызвали скорую после нападения эпилепсии, однако военнослужащий погиб.
Территориальный центр комплектования сообщил, что из-за смерти военнослужащего назначена служебная проверка.
Под заявлением ТЦК в Facebook украинцы указывают на непонимание ситуации, как человек с эпилепсией был зачислен в ряды ВСУ после проверки ВЛК, а дальше был направлен в учебный центр.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина из Хмельницкого рассказала о трагическом случае гибели ее сына после посещения ТЦК.
Также "Комментарии" писали о случае, когда люди в военной форме "упаковали" 14-летнего подростка в бус.
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Харя Кришны
сегодня, 13:33
ВЛК - формальность, там диагностируют не болезни, а симулянтов. Я недавно проходил. Давление 180/130 - ничего, здоров. Зашел к окулисту в своих очках - получил 100% зрение. Душегубы не понимают, что такие "солдаты" или сразу станут мясом, или будут тянуть назад все подразделение.