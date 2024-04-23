Военнообязанный погиб от приступа эпилепсии: общество удивлено проверкой ВЛК

Закарпатский областной территориальный центр комплектования сообщил, что во время перевозки в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ, из-за которого мужчина погиб. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Закарпатского ОТЦК в Facebook.



В Закарпатье погиб военнообязанный. Фото из открытых источников

Как отмечает в заявлении пресс-служба Закарпатского ТЦК, мужчине оказали помощь и вызвали скорую после нападения эпилепсии, однако военнослужащий погиб.

"Выражаем соболезнования семье и близким. Произошла трагедия. По дороге в учебный центр у военнообязанного произошел эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую медицинскую помощь и вызвал "Скорую помощь", однако медики не успели", — говорится в заявлении Закарпатского ТЦК.

Территориальный центр комплектования сообщил, что из-за смерти военнослужащего назначена служебная проверка.

Под заявлением ТЦК в Facebook украинцы указывают на непонимание ситуации, как человек с эпилепсией был зачислен в ряды ВСУ после проверки ВЛК, а дальше был направлен в учебный центр.

"Как такой человек вообще оказался в учебном центре? Здесь соболезнования не помогут, нужно сделать комплексную проверку всего этого помета и привлечь к ответственности виновных", — пишет Евгений Мартынюк, а Артем Лукьянец добавляет: "Соболезнования родственникам не надо, привлеките к ответственности "врачей "из ВЛК" .

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что женщина из Хмельницкого рассказала о трагическом случае гибели ее сына после посещения ТЦК.

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