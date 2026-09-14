План Банковой или самодеятельность: в парламенте раскрыли интригу вокруг завтрашнего увольнения Кравченко

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Недилько Ксения
Верховная Рада Украины уже завтра, 15 сентября, рассмотрит вопрос об увольнении Руслана Кравченко с должности Генерального прокурора. Об этом официально сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Владимир Зеленский и Руслан Кравченко
В то же время, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк убежден, что сам факт будущего голосования не является главной интригой, поскольку необходимое количество голосов в зале найдется, а о дате отставки было известно заранее. Гораздо важнее, по словам нардепа, остается вопрос того, кто именно возглавит ведомство в статусе исполняющего обязанности, ведь Кравченко находится в заграничной командировке.
Политик подчеркнул, что новому руководителю придется урегулировать кризисную ситуацию, возникшую из-за выпадов бывшего главы Офиса Генпрокурора в сторону антикоррупционного блока.
Кроме того, парламентарий обратил внимание на отсутствие согласованного преемника на кресло главы Офиса Генпрокурора на постоянной основе. По его мнению, дальнейшее развитие событий продемонстрирует подлинные мотивы этой отставки.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выехал за пределы страны в рамках официального рабочего визита. По данным информированных источников издания "Украинская правда" в правоохранительных органах, глава Офиса генпрокурора пересек государственный рубеж в 2:38 ночи, используя служебный автомобиль.
Сам чиновник подтвердил свой выезд и раскрыл ключевые задачи поездки.