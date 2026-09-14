План Банковой или самодеятельность: в парламенте раскрыли интригу вокруг завтрашнего увольнения Кравченко

Верховная Рада Украины уже завтра, 15 сентября, рассмотрит вопрос об увольнении Руслана Кравченко с должности Генерального прокурора. Об этом официально сообщил руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Владимир Зеленский и Руслан Кравченко

В то же время, народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк убежден, что сам факт будущего голосования не является главной интригой, поскольку необходимое количество голосов в зале найдется, а о дате отставки было известно заранее. Гораздо важнее, по словам нардепа, остается вопрос того, кто именно возглавит ведомство в статусе исполняющего обязанности, ведь Кравченко находится в заграничной командировке.

Политик подчеркнул, что новому руководителю придется урегулировать кризисную ситуацию, возникшую из-за выпадов бывшего главы Офиса Генпрокурора в сторону антикоррупционного блока.

"Так как Кравченко уже за границей, — заметил Железняк, — сейчас кто-то должен исполнять обязанности Генпрокурора. Вопрос: кто именно. Потому что он должен разрулить юридически эту атаку на НАБУ и САП".

Кроме того, парламентарий обратил внимание на отсутствие согласованного преемника на кресло главы Офиса Генпрокурора на постоянной основе. По его мнению, дальнейшее развитие событий продемонстрирует подлинные мотивы этой отставки.

"Я к чему, что сейчас ждем не увольнения, — подчеркнул народный депутат, — а реакции власти на это событие и, главное, конкретных шагов, чтобы мы поверили, что это была самодеятельность одного человека, а не хитрый план Банковой".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко выехал за пределы страны в рамках официального рабочего визита. По данным информированных источников издания "Украинская правда" в правоохранительных органах, глава Офиса генпрокурора пересек государственный рубеж в 2:38 ночи, используя служебный автомобиль.

Сам чиновник подтвердил свой выезд и раскрыл ключевые задачи поездки.