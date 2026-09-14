План Банкової чи самодіяльність: у парламенті розкрили інтригу навколо завтрашнього звільнення Кравченка

Верховна Рада України вже завтра, 15 вересня, розгляне питання про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора. Про це офіційно повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Володимир Зеленський і Руслан Кравченко

Водночас народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк переконаний, що сам факт майбутнього голосування не є головною інтригою, оскільки необхідна кількість голосів у залі знайдеться, а про дату відставки було відомо заздалегідь. Набагато важливішим, за словами нардепа, залишається питання того, хто саме очолить відомство у статусі виконувача обов'язків, адже Кравченко наразі перебуває у закордонному відрядженні.

Політик наголосив, що новому керівнику доведеться врегульовувати кризову ситуацію, яка виникла через випади колишнього очільника Офісу Генпрокурора в бік антикорупційного блоку.

"Так як Кравченко вже за кордоном, — зауважив Железняк, — то зараз хтось має виконувати обов'язки Генпрокурора. Питання хто саме. Тому що він і має розрулити юридично цю атаку на НАБУ та САП".

Окрім того, парламентар звернув увагу на відсутність узгодженого наступника на крісло очільника Офісу Генпрокурора на постійній основі. На його думку, подальший розвиток подій продемонструє справжні мотиви цієї відставки.

"Я до чого, що зараз чекаємо не звільнення, — підкреслив народний депутат, — а реакції влади на цю подію і, головне, конкретних кроків, щоб ми повірили, що це все була самодіяльність однієї людини, а не хитрий план Банкової".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Генеральний прокурор України Руслан Кравченко виїхав за межі країни у межах офіційного робочого візиту. За даними поінформованих джерел видання "Українська правда" у правоохоронних органах, очільник Офісу генпрокурора перетнув державний рубіж о 2:38 ночі, використовуючи службовий автомобіль.

Сам посадовець підтвердив свій виїзд та розкрив ключові завдання поїздки.