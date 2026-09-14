Генпрокурор Руслан Кравченко вночі виїхав за кордон на службовій автівці: що відомо

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко виїхав за межі країни у межах офіційного робочого візиту. За даними поінформованих джерел видання "Українська правда" у правоохоронних органах, очільник Офісу генпрокурора перетнув державний рубіж о 2:38 ночі, використовуючи службовий автомобіль.

Руслан Кравченко. Ілюстративне фото

Сам посадовець підтвердив свій виїзд та розкрив ключові завдання поїздки. За його словами, під час запланованих міжнародних переговорів він збирається детально ознайомити закордонних колег із поточною ситуацією в українському антикорупційному секторі.

Зокрема, Кравченко планує порушити питання щодо надмірного посилення повноважень відповідних структур.

"Зараз перебуваю у закордонному відрядженні, — повідомив Кравченко, — в його межах заплановано ряд зустрічей, в ході яких маю намір поінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".

Він також додав, що збирається вказати на потенційні загрози, які, на його думку, несе поточна діяльність цих інституцій для внутрішньої стабільності держави.

"Маю намір розповісти про ознаки концентрації ними неконтрольованого впливу, — підкреслив генеральний прокурор, — та ризики, які така практика створює для державного суверенітету, верховенства права й демократичних інституцій України".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що генеральний прокурор Руслан Кравченко має залишити посаду. Глава держави відреагував на ранкову заяву Кравченка, який говорив про політичний тиск.

За словами Зеленського, після ситуації, що склалася, для генпрокурора залишається лише один варіант – відставка. Президент наголосив, що особисто повідомив Кравченка про необхідність звільнення з посади. "Це Генеральний прокурор має лише один шлях: звільнення з посади. Саме це я йому і сказав", – заявив Зеленський.