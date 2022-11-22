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Орбан мечтает о землях Румынии и Украины: премьер Венгрии попал в громкий скандал

Виктор Орбан пытается и дальше провоцировать ситуацию, теперь еще и открвоенно высказывая территориальные претензии другим странам

сегодня, 10:08
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Автор:

Кравцев Сергей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан угодил в скандал, появившись в шарфе с изображением "Великой Венгрии", к которой "присоединена" часть территории Украины и Румынии. В Бухаресте уже отреагировали и назвали неприемлемым такое поведение главы венгерского правительства. Как передает портал "Комментарии", Орбан надел фанатский шарф на встрече с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за национальную сборную. Об этом пишет Mandiner.

Орбан мечтает о землях Румынии и Украины: премьер Венгрии попал в громкий скандал

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Самое интересное, что фото со встречи с футболистом премьер-министр Венгрии сам выложил у себя в Facebook. Первым обратил внимание на скандальный фанатский шарф Орбана депутат Европарламента от Германии Даниэль Фройнд.

Он написал у себя в соцсети, что такой шарф на шее премьер-министра Венгрии не может быть простым жестом для стран-соседей.

Стоит отметить, что историки термином "Великая Венгрия" обозначают земли, входившие Венгерское Королевство. Страна потеряла эти территории согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года между государствами – победителями в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией.                                                                      

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Источник: https://mandiner.hu/cikk/20221121_belfold_sport_orban_viktor_szurkolo_sal_daniel_freund
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