РФ готовится к вторжению из Беларуси: в ОП назвал два направления возможного нападения

Российское командование еще не приняло окончательное решение, но в своих планах серьезно рассматривает возможность нового наступления из Беларуси на территорию Украины. Если Кремль решится на такой шаг, но под ударом окажутся два украинских направления – Киев или Волынь. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину.

Беларусь. Фото из открытых источников

"Один вариант – в Киев, второй вариант, условно говоря, Волынь. Они рассматривают серьезно, прикидывают такую возможность", – заявил Арестович.

По его информации, большинство мобилизованных россиян, которые практически ежедневно прибывают на тренировочные полигоны в Беларусь, готовятся для отправки на Донбасс, а не на северное направление. РФ использует Беларусь как полигон, ведь, по словам Алексея Арестовича, там еще с советских времен есть необходимая для этого инфраструктура.

Что касается присоединения к российской армии белорусов, то в это слабо верится, потому как от большинства белорусских военных уже получен Украиной месседж, что они не готовы воевать и не собираются этого делать. Советник главы ОП отметил, одно дело принимать участие в нападении, когда Россия была на подъёме в первые месяцы войны и другое – сейчас, когда российская армия проигрывает на всех фронтах, присоединяться к такой армии было бы "абсолютной ерундой".

Арестович прогнозирует, что Кремль может попытаться вывести профессиональных военных из Украины, заменив их на слабо подготовленных мобилизованных. Но нельзя исключать, что спустя какое-то время этих военных как раз и перебросят в Беларусь, откуда те потом будут наступать.

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