Однополые браки в Украине: быть или не быть

Большинство опрошенных считают, что в Украине можно безоговорочно или с определенными ограничениями легализовать однополое партнерство. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на опрос общественного мнения, осуществленный компанией "Active Group".

Одностатеві шлюби в Україні: бути чи не бути

В частности, 35% опрошенных считают, что однополое партнерство можно легализовать как обычный брак, еще 15,8% согласны на это, но без права усыновления детей, и еще 3,9% также соглашаются, но с другими ограничениями.

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Противники легализации составляют 35,1%, в том числе 10% выступают даже за запрет самих однополых отношений.

Десять процентов опрошенных не определились по указанному вопросу.

При этом среди опрошенных более четверти уверены или предполагают, что среди их родственников или знакомых есть люди, которые находятся в однополых отношениях. Но 67% уверены, что среди их ближайшего круга нет таких.

Напомним, что соответствующий законопроект о введении в стране института регистрируемых партнерств подан в Верховную Раду нардепом Инной Совсун. Если законопроект одобрен, заявку о регистрации брака можно будет подать через приложение "Дия". Такие заявки уже подаются, но заявки от однополых пар (а таких поступило 19), пока не одобряются.

Исследование проведено компанией Active Group с помощью онлайн-панели SunFlower Sociology. Метод: самозаполнение анкет гражданами Украины в возрасте 18 лет и более. Выборка: 600 анкет (репрезентативная по возрасту, полу и региону Украины). Период сбора данных: 11 марта 2023 года.

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