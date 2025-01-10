Неявка по беременности: скандального нардепа Тищенко вновь не дождались в суде (ВИДЕО)

Народный депутат Николай Тищенко 10 января в очередной раз не явился на заседание суда в Днепре по делу о нападении на человека. Фигурант также не участвовал в заседании онлайн. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на канал "Мы-Украина".

Тищенко очень занят в Раде, поэтому участвовать в заседании суда не стал. Фото: Николай Тищенко / Telegram

Адвокат нардепа заявил, что у Тищенко в пятницу — заседание в Верховной Раде, и он не может уделить время суду. Также адвокат Тищенко был против того, чтобы журналисты транслировали заседание, однако судья отказала в этом ходатайстве. Второй подозреваемый (бывший полицейский Писаренко, который "помогал" Тищенко вязать человека на улице Днепра) в зале суда был.

Адвокат потерпевшего Игорь Волошин и пострадавший (бывший боец ​​"Кракена") Дмитрий Мазоха раскритиковали Тищенко за то, что тот игнорирует суд и считают это намеренным затягиванием дела. Мазоха завил, что нардеп уже оправдывал неявку болезнью и работой, и, видимо, "неявка по беременности" станет его следующей отговоркой.





Напомним, как писали "Комментарии", 23 декабря 2024 года нардеп не явился (и даже не вышел в онлайн) на заседание суда из-за якобы проблем с сердцем. Журналисты тогда нашли Тищенко в одной из киевских больниц. Кроме того, 23 декабря у него истек срок домашнего ареста, а о его продлении не сообщалось.

8 января Тищенко появился в Раде. В комментарии нардепу Алексею Гончаренко фигурант дела о нападении на военного подтвердил, что домашний арест ему не продлевали. Тищенко заявил, что бороться с колл-центрами больше не будет (именно в ходе его рейда в Днепре по колл-центрам возник конфликт с Мазохой), зато подготовит первый в мире законопроект о Тайном Санте.

Николай Тищенко подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военного в Днепре. Этот инцидент произошел летом, когда охрана Тищенко напала на Дмитрия Павлова (Мазоху), ветерана войны с Россией, в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах. Тищенко был под домашним арестом после получения подозрения от ДБР. Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Николай Тищенко во время судебного заседания, где ему избирают меру пресечения, требовал вернуть ему деньги, которые были изъяты у него следователями во время обыска.