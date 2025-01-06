Тищенко обратился к адвокату с сомнительной репутацией: кто он и чем известен

Народный депутат Николай Тищенко, которому выдвинуто подозрение в незаконном лишении свободы, обратился за правовой помощью к новому адвокату. Им стал Евгений Солодко, ранее защищавший Юрия Крысина, известного организатора "титушек", сообщает журналист Денис Кошельник.

Нардеп Николай Тищенко. Фото: 24 Канал

В 2018 году, перед тем как судья вышел в совещательную комнату, Сладко сравнил Крисина с Иисусом Христом, сославшись на русского юриста XIX-XX веков Анатолия Кони. Выступая в суде, он процитировал слова, где говорилось, что судья иногда должен идти против общественного мнения, даже если это невыгодно для него.

Юрий Крысин, которого защищал Солодко, имеет очень плохую репутацию в криминальной среде и в истории Революции Достоинства. Он получил многочисленные прозвища среди преступников, в частности "Шкаф", "Шрек" и "Крыса". В 2014 году, во время массовых протестов, Крысин организовал "титушек" — группу молодых людей, активно участвовавших в похищениях протестующих и даже пытках. Его "титушки" стали одними из самых жестоких участников репрессий против активистов Майдана. После нападения на журналиста Вячеслава Веремия в 2014 году, когда Крисин и его группа избили и застрелили журналиста, он был приговорен к 5 годам заключения в 2018 году.

Николай Тищенко подозревается в незаконном лишении свободы бывшего военного в Днепре. Этот инцидент произошел летом, когда охрана Тищенко напала на Дмитрия Павлова, ветерана войны с Россией, в сопровождении людей в камуфляже и балаклавах. Тищенко был под домашним арестом после получения подозрения от ДБР.

Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Николай Тищенко во время судебного заседания, где ему избирают меру пресечения, требовал вернуть ему деньги, которые были изъяты у него следователями во время обыска.