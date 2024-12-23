Тищенко проигнорировал суд в Днепре: рассмотрение дела состоялось без него

В Бабушкинском районном суде Днепра 23 декабря продолжилось рассмотрение резонансного дела, в котором фигурируют народный депутат Николай Тищенко и бывший боец спецподразделения "Кракен" Дмитрий Мазоха. Дело также связывают с бывшим полицейским Богданом Писаренко, которого вместе с Тищенко обвиняют в незаконном лишении свободы человека.

Николай Тищенко. Фото: 24 Канал

На предыдущем заседании суд обязал принудительно доставить Тищенко и Писаренко в зал заседаний, однако народный депутат снова не явился. Прокурор объяснил, что принудительные меры не были применены к Тищенко, поскольку он сам пообещал прибыть в суд. В то же время, Писаренко присутствовал на заседании вместе с адвокатом.

Перед началом слушания потерпевший по делу, Дмитрий Мазоха, заявил, что ожидает справедливого правосудия. По его словам, действия Тищенко не только нанесли ему личный ущерб, но и дискредитировали военных в целом.

"Я жду, что он (Тищенко – ред.) все же ответит за свои поступки. Он публично назвал меня не военным, чем оскорбляет не только меня, но и всех моих собратьев. Пусть приедет и скажет это ребятам в лицо," – подчеркнул Мазоха.

В ходе заседания эксполицейский Богдан Писаренко вместе с защитником подал ходатайство об отводе секретаря суда. Прокурор назвал этот шаг попыткой затянуть судебное разбирательство.

"Это не что иное, как очередная манипуляция с целью избежать ответственности и затянуть судебный процесс", – отметил представитель обвинения.

Также прокурор подал ходатайство о продлении меры пресечения Писаренко, считая, что его присутствие в суде не гарантирует, что он не попытается уклониться от правосудия в будущем. Однако относительно Тищенко этот вопрос не мог быть рассмотрен из-за его отсутствия.

Напомним, как писал портал "Комментарии", журналисты рассказали, где и как Тищенко "прячет" свое миллионное состояние .