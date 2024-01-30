logo

BTC/USD

42032.84

ETH/USD

2263.71

LTC/USD

66.08

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы На Прикарпатье уволили секретаря горсовета за то, что он обозвал депутатку «ведьмой»
commentss НОВОСТИ Все новости

На Прикарпатье уволили секретаря горсовета за то, что он обозвал депутатку «ведьмой»

В Коломые уволили секретаря горсовета за то, что он употребил унижающие женщину высказывания, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец. По этому делу было открыто производство, которое и увенчалось отставкой, пишут «Комментарии»

30 января 2024, 16:59
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

На сессии Коломыйского городского совета, которая состоялась в ноябре прошлого года, секретарь Андрей Куничак допустил неприемлемое высказывание в адрес своей коллеги, депутата Галины Бели.

На Прикарпатье уволили секретаря горсовета за то, что он обозвал депутатку «ведьмой»

Куничак поплатился должностью

Во время выступления Куничак обратился к Галине Бели со словами: "Пожалуйста, не смотрите на меня так!", а затем добавил "Как ведьма". После этого в зале начали аплодировать.

После этого, Галина Беля зарегистрировала петицию о досрочном прекращении полномочий секретаря Коломыйского городского совета, она набрала 218 голосов из 200 необходимых для ее рассмотрения на сессии. Но на сессии ее не поддержали.

Помимо этого, как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, к нему по этому вопросу обратилась сама пострадавшая, после чего было открыто производство.  

"Поведение секретаря горсовета было рассмотрено на заседании Постоянной комиссии, на которой присутствовали обе стороны. Впоследствии Коломыйский городской совет принял досрочно прекратить полномочия своего секретаря", — сообщил Лубинец.

Кроме того, омбудсмен подчеркнул, что секретарь горсовета употребил унижающие женщину высказывания, которые нарушают ее право на уважение чести, достоинства и влияют на ее деловую репутацию как депутата городского совета.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о деталях закрытой встречи, на которой обсуждался законопроект о мобилизации. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против идеи мобилизации заключенных на войну.

Кроме того, как сообщали "Комментарии" Лубинец раскритиковал законопроект о мобилизации, подчеркнув, что он во многом нарушает права человека.  



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости