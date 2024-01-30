На Прикарпатье уволили секретаря горсовета за то, что он обозвал депутатку «ведьмой»

На сессии Коломыйского городского совета, которая состоялась в ноябре прошлого года, секретарь Андрей Куничак допустил неприемлемое высказывание в адрес своей коллеги, депутата Галины Бели.

Куничак поплатился должностью

Во время выступления Куничак обратился к Галине Бели со словами: "Пожалуйста, не смотрите на меня так!", а затем добавил "Как ведьма". После этого в зале начали аплодировать.

После этого, Галина Беля зарегистрировала петицию о досрочном прекращении полномочий секретаря Коломыйского городского совета, она набрала 218 голосов из 200 необходимых для ее рассмотрения на сессии. Но на сессии ее не поддержали.

Помимо этого, как сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, к нему по этому вопросу обратилась сама пострадавшая, после чего было открыто производство.

"Поведение секретаря горсовета было рассмотрено на заседании Постоянной комиссии, на которой присутствовали обе стороны. Впоследствии Коломыйский городской совет принял досрочно прекратить полномочия своего секретаря", — сообщил Лубинец.

Кроме того, омбудсмен подчеркнул, что секретарь горсовета употребил унижающие женщину высказывания, которые нарушают ее право на уважение чести, достоинства и влияют на ее деловую репутацию как депутата городского совета.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о деталях закрытой встречи, на которой обсуждался законопроект о мобилизации. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против идеи мобилизации заключенных на войну.

Кроме того, как сообщали "Комментарии" Лубинец раскритиковал законопроект о мобилизации, подчеркнув, что он во многом нарушает права человека.



