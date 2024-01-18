Лубинец рассказал о механизме мобилизации заключенных: поддержал ли такую идею Залужный

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о деталях закрытой встречи в начале января, на которой обсуждался законопроект о мобилизации. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против идеи мобилизации заключенных на войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Лубинцу для издания НВ.



Залужный против мобилизации заключенных. Фото из открытых источников

4 января прошла дискуссия с представителями парламента, руководством Минобороны и ВСУ. На встречу также был приглашен уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, предложивший механизм мобилизации заключенных.

По словам Лубинца, его представители посетили около половины колоний Украины, и в каждой из них были люди, которые просили взять их в ряды ВСУ, объясняя, что совершили "незначительное преступление" и имеют "легкую статью". Кроме того, были случаи, что заключенные готовы были вернуться в колонию, чтобы отбывать свой срок, говоря "дайте мне возможность тоже участвовать в защите своего государства".

Таким образом, Лубинец предложил два условия, при которых можно будет брать заключенных в ряды ВСУ.

"Первая — гражданин Украины, который в таком статусе хочет попасть в соответствующее подразделение; вторая — соответствующее подразделение готово взять к себе такого гражданина Украины", — сказал Лубинец.

Однако, по словам омбудсмена, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "категорически высказался против" такого предложения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал позицию ветерана войны, который объяснил, стоит ли мобилизовать в ряды ВСУ осужденных и заключенных.

Также "Комментарии" писали о главной причине, влияющей на решение не мобилизоваться и не идти на войну среди украинцев.