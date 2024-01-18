logo

BTC/USD

42620.21

ETH/USD

2530.72

LTC/USD

69.62

USD/UAH

38.40

EUR/UAH

42.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лубинец рассказал о механизме мобилизации заключенных: поддержал ли такую идею Залужный
commentss НОВОСТИ Все новости

Лубинец рассказал о механизме мобилизации заключенных: поддержал ли такую идею Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался категорически против мобилизации заключенных по механизму от омбудсмена с прав человека Дмитрия Лубинца.

сегодня, 10:38
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о деталях закрытой встречи в начале января, на которой обсуждался законопроект о мобилизации. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил против идеи мобилизации заключенных на войну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Лубинцу для издания НВ.

Лубинец рассказал о механизме мобилизации заключенных: поддержал ли такую идею Залужный

Залужный против мобилизации заключенных. Фото из открытых источников

4 января прошла дискуссия с представителями парламента, руководством Минобороны и ВСУ. На встречу также был приглашен уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, предложивший механизм мобилизации заключенных.

По словам Лубинца, его представители посетили около половины колоний Украины, и в каждой из них были люди, которые просили взять их в ряды ВСУ, объясняя, что совершили "незначительное преступление" и имеют "легкую статью". Кроме того, были случаи, что заключенные готовы были вернуться в колонию, чтобы отбывать свой срок, говоря "дайте мне возможность тоже участвовать в защите своего государства".

Таким образом, Лубинец предложил два условия, при которых можно будет брать заключенных в ряды ВСУ.

"Первая — гражданин Украины, который в таком статусе хочет попасть в соответствующее подразделение; вторая — соответствующее подразделение готово взять к себе такого гражданина Украины", — сказал Лубинец.

Однако, по словам омбудсмена, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "категорически высказался против" такого предложения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал позицию ветерана войны, который объяснил, стоит ли мобилизовать в ряды ВСУ осужденных и заключенных.

Также "Комментарии" писали о главной причине, влияющей на решение не мобилизоваться и не идти на войну среди украинцев.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/mobilizaciya-v-ukrajini-chi-diysno-zaluzhniy-proti-uv-yaznenih-v-lavah-zsu-novini-ukrajini-50384878.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости