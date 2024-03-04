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На Евровидении скандал из-за песни от Израиля: стране грозит дисквалификация

Организаторы Евровидение дали время Израилю поменять текст песни. В противном случае страну ждет дисквалификация и песенного конкурса.

сегодня, 09:05
Автор:
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Slava Kot
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Организаторы Евровидение на прошлой неделе заблокировали песню от Израиля, указывая, что она нарушает правила политической нейтральности. А участники Евровидение от других стран требуют дисквалифицировать Израиль из-за войны в секторе Газа.

На Евровидении скандал из-за песни от Израиля: стране грозит дисквалификация

Участница Евровидения от Израиля Эден Голан. Фото из открытых источников

Израильский радио- и телевизионный вещатель, известный как KAN, пообещал не изменять текст песни "October Rain", который имеет ссылку на нападение ХАМАС на Израиль 7 октября. Однако президент Израиля Ицхак Герцог призвал к "необходимым корректировкам", чтобы обеспечить участие Израиля в Евровидении. Он подчеркнул, что "в то время, когда ненавидящие нас стремятся подавить и бойкотировать государство Израиль", страна "должна поднять свой голос" на международных форумах.

В конце концов, KAN пошел на уступки, обратился к авторам песни "October Rain" и попросил "повторно адаптировать текст, сохраняя творческую свободу".

Вероятно, после смены песни участие конкурсантки от Израиля Эден Голан будет одобрено организаторами Евровидение на следующей неделе.

Несмотря на изменение текста, участники из других стран, участвующих на песенном конкурсе Евровидение, призывают дисквалифицировать Эден Голан из-за войны Израиля в секторе Газа. Такое решение поддерживают конкурсанты из Швеции, Дании, Финляндии, Исландии и других стран. Некоторые из них указывают на параллели между Израилем и Россией, напавшей на Украину. Однако организаторы Евровидение против дисквалификации Израиля указывая, что "ситуация в Украине и в Газе разная"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Украины изменились шансы на победу на Евровидении 2024 года после объявления, что страну будут представлять Jerry Heil и Alyona Alyona.

Также "Комментарии" писали, что глухие люди жалуются на жестовой перевод Нацотбора Евровидение 2024.



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