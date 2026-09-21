«Может скоро будет измена в Дие»: в Раде раскритиковали скандальных чиновников

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Недилько Ксения
В украинском политикуме обсуждается внезапное медийное затишье двух знаковых фигур, чья деятельность раньше регулярно оказывалась в эпицентре общественных дискуссий. По мнению представителей Верховной Рады, такое скоординированное отсутствие в новостях может быть вызвано попыткой избежать неприятных вопросов о внутренних кадровых решениях и проверках.
Елена Ивановская и Михаил Федоров. Фото из открытых источников
Народный депутат Максим Бужанский в своем блоге дал резкую и ироническую оценку длительной паузе в заявлениях чиновников.
Значительно более серьезные причины для информационной изоляции Бужанский видит в текущих проблемах экс-главы Минобороны и Минцифры. По его мнению, бывший министр пытается переждать последствия расследования профильной парламентской комиссии, которая изучала законность предоставления отсрочки от призыва.
В конце своего обращения народный избранник прибег к откровенному сарказму по цифровизации государственных сервисов. Он напомнил, что в популярном приложении уже реализованы такие функции, как заключение брака, оформление развода или возможность сделать онлайн. Как ироническое продолжение этой логики, Бужанский предложил Федорову добавить в список электронных услуг опцию "измена с супругами в Дие", резюмировав, что такая идея идеально впишется в нынешний вектор развития платформы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Алексей Кучеренко с иронией и возмущением отреагировал на попытки уполномоченного по защите государственного языка контролировать общение жителей во внутренних чатах ОСМД.