В украинском политикуме обсуждается внезапное медийное затишье двух знаковых фигур, чья деятельность раньше регулярно оказывалась в эпицентре общественных дискуссий. По мнению представителей Верховной Рады, такое скоординированное отсутствие в новостях может быть вызвано попыткой избежать неприятных вопросов о внутренних кадровых решениях и проверках.

Елена Ивановская и Михаил Федоров. Фото из открытых источников

Народный депутат Максим Бужанский в своем блоге дал резкую и ироническую оценку длительной паузе в заявлениях чиновников.

"Обратите внимание, как синхронно исчезли из публичного пространства языковая омбудсменка Ивановская, и броне-Михаил Федоров, — отметил парламентарий, детализируя вероятные причины такого шага для каждого из фигурантов. Анализируя деятельность уполномоченного по защите государственного языка, нардеп добавил: — Ивановская появляется в новостях только в связи с бессмысленными комментариями к очередному языковому скандалу".

Значительно более серьезные причины для информационной изоляции Бужанский видит в текущих проблемах экс-главы Минобороны и Минцифры. По его мнению, бывший министр пытается переждать последствия расследования профильной парламентской комиссии, которая изучала законность предоставления отсрочки от призыва.

"Федоров явно испуган эффектом, который произвели свидетельство фонда "Восточная Европа" на ВСК Гончаренко, — подчеркнул законодатель, прямо указывая на коррупционные риски в ведомстве. По словам Максима Бужанского, разоблаченные факты должны получить достойную оценку: — Там оказалось, что бронирование Федорова прямо и откровенно фиктивное. Однако я искренне надеюсь, что наши любимые комедийные персонажи пропали ненадолго и скоро обрадуют нас новыми идеями".

В конце своего обращения народный избранник прибег к откровенному сарказму по цифровизации государственных сервисов. Он напомнил, что в популярном приложении уже реализованы такие функции, как заключение брака, оформление развода или возможность сделать онлайн. Как ироническое продолжение этой логики, Бужанский предложил Федорову добавить в список электронных услуг опцию "измена с супругами в Дие", резюмировав, что такая идея идеально впишется в нынешний вектор развития платформы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Украины Алексей Кучеренко с иронией и возмущением отреагировал на попытки уполномоченного по защите государственного языка контролировать общение жителей во внутренних чатах ОСМД.