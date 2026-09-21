«Може скоро буде зрада в Дії»: у Раді розкритикували скандальних посадовців

В українському політикумі обговорюють раптове медійне затишшя двох знакових фігур, чия діяльність раніше регулярно опинялася в епіцентрі суспільних дискусій. На переконання представників Верховної Ради, така скоординована відсутність у новинах може бути викликана спробою уникнути неприємних запитань щодо внутрішніх кадрових рішень та перевірок.

Олена Івановська і Михайло Федоров. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Максим Бужанський у своєму блозі дав різку та іронічну оцінку тривалій паузі у заявах посадовців.

"Зверніть увагу на те, як синхронно зникли з публічного простору мовна омбудсменка Івановська, і броне-Михаїл Федоров, — зазначив парламентар, деталізуючи ймовірні причини такого кроку для кожного з фігурантів. Аналізуючи діяльність уповноваженої із захисту державної мови, нардеп додав: — Івановська з'являється в новинах тільки у зв'язку з безглуздими коментарями до чергового мовного скандалу".

Значно серйозніші причини для інформаційної ізоляції Бужанський вбачає у поточних проблемах ексочільника Міноборони і Мінцифри. На його думку, колишній міністр намагається перечекати наслідки розслідування профільної парламентської комісії, яка вивчала законність надання відстрочки від призову.

"Федоров явно переляканий ефектом, який справили свідчення фонду "Східна Європа" на ТСК Гончаренка, — наголосив законодавець, прямо вказуючи на корупційні ризики у відомстві. За словами Максима Бужанського, викриті факти мають отримати належну оцінку: — Там виявилося, що бронювання Федорова прямо і відверто фіктивне. Проте я щиро сподіваюся, що наші улюблені комедійні персонажі пропали ненадовго, і незабаром порадують нас новими ідеями".

Наприкінці свого звернення народний обранць вдався до відвертого сарказму щодо цифровізації державних сервісів. Він нагадав, що у популярному застосунку вже реалізовано такі функції, як укладання шлюбу, оформлення розлучення чи можливість освідчитися онлайн. Як іронічне продовження цієї логіки, Бужанський запропонував Федорову додати до переліку електронних послуг опцію "зрада з подружжям у Дії", резюмувавши, що така ідея ідеально впишеться у нинішній вектор розвитку платформи.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Олексій Кучеренко з іронією та обуренням відреагував на спроби уповноваженого із захисту державної мови контролювати спілкування мешканців у внутрішніх чатах ОСББ.