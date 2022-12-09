Многомиллионная попытка подкупа мэра Днепра: расследование завершено

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) завершили расследование по подозрению бывшего нардепа Максима Микитася, разоблаченного на попытке подкупа за 22 млн евро городского головы Днепра, пишут "Комментарии".



Максим Микитась





Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины. 9 декабря 2022 г. стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления. По данным следствия, в октябре 2022 года экснардеп Украины Максим Микитась предложил городскому председателю Днепра Борису Филатову неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта по строительству метрополитена вне конкурса. Средства обещал предоставлять частями на протяжении действия проекта – до 2027 года. "Лояльность" мэра взяточник оценил в 10% от стоимости проекта (220 млн евро), что составляет соответственно 22 млн евро. Финансирование по проекту осуществляется на средства кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).



Злоумышленника разоблачили и сообщили о подозрении в октябре 2022 года. Это — одна из рекордных сумм предлагаемой взятки, зафиксированной правоохранителями в Украине. Расследование этих фактов НАБУ начало по заявлению городского головы Днепра. Никита к тому же обвиняется в другом деле, расследованном НАБУ и САП, по факту завладения 81 млн грн средств Нацгвардии. Дело слушается в суде.





Как писали ранее "Комментарии", 18 октября экс-нардепа, застройщика Максима Микитася задержали после попытки дать взятку в 22 млн грн мэру Днепра Борису Филатову. Сам Филатов подтвердил этот факт в своем Telegram. Микитась мог "играть в спектакле", срежиссированном антикоррупционными органами Эксперт аналитического центра Kyivstratpro Тарас Семенюк отмечает, что подлинные детали произошедшего известны только следствию. Но нельзя исключать, считает он, что пытались подставить именно Филатова.





Читайте на портале "Комментарии" - подозреваемый в коррупции Юрий Сойма пытается возглавить филиал ГП "Леса Украины" в Закарпатье Уголовные дела в отношении Соймы до сих пор рассматриваются в суде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!