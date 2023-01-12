"Мисс Вселенная-2021" располнела и ее затравили из-за внешности (ФОТО)

В 2021 году на очень известном и популярном конкурсе красоты "Мисс Вселенная" первое место заняла Харнааз Сандху родом из Индии. После победы девушка стала достаточно известной и популярной моделью, а также активно вела свои социальные сети.

"Мисс Вселенная-2021" располнела и ее начали хейтить/ Иллюстрационное фото

Спустя некоторое время на Сандху посыпался поток хейта и обвинений. Все дело в том, что девушка позволила себе немного "расслабиться" и набрала пару килограммов. Ее изменившуюся внешность заметили пользователи социальных сетей и начали буквально "травить" Сандху.





По словам победительницы конкурса красоты "Мисс Вселенная — 2021" она чувствует себя отлично в своем теле и ей комфортно, однако хейтеры постоянно оскорбляют ее в соцсетях и даже доводят до слез.

Журналистам девушка призналась в том, что ее угнетает регулярный кибербуллинг и она подавлена. Сандху отмечает, что всегда верила в добро и была уверена в том, что "неважно, как ты выглядишь. Дело в том, кто ты изнутри, как ты относишься к людям и во что веришь".





Стоит отметить, что Харнааз Сандху ни раз отмечала тот факт, что подготовка к конкурсу отняла у нее много сил и энергии, так как ей приходилось правильно питаться, ограничивать себя во всем и очень много тренироваться. После получения короны девушка вернулась к привычному ритму жизни и немного набрала в весе.

Сандху отметила, что хейт в сети больно ударил по ней и она рассказала об этом ради того, чтобы сделать шаг в направлении разрушения стереотипов, навязанных обществом.

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