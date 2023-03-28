Минкульт предложил монахам Московского патриархата воспользоваться "опцией", чтобы остаться в лавре

Монашеская жизнь в Киево-Печерской лавре должна продолжаться. Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко, комментируя вероятное выселение представителей Украинской православной церкви Московского патриархата с территории национального заповедника "Киево-Печерская Лавра" телеканалу "Рада". Для тех монахов, которые хотят остаться в стенах лавры, есть "опция", о которой "монахи прекрасно знают", передают слова министра "Комментарии".

Києво-Печерська лавра

"Я убежден, что монашеская жизнь в Лавре должна продолжаться, и я уверен, что монахи прекрасно знают, какие опции для того, чтобы остаться в монастыре", — утверждает Ткаченко.

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В свою очередь, УПЦ МП отказывается покидать стены лавры, считая, что они будут отданы в пользование их конкурентам из ПЦУ — Православной церкви Украины. ПЦУ же призвала монахов лавры переходить в ее ряды.

"Потребность в диалоге между московским патриархатом и ПЦУ ощущалась давно, — объясняет Александр Ткаченко. — И даже во время войны мы пытались такой диалог организовать на территории Софии между священниками ПЦУ и МП. Но после этого представители УПЦ МП запретили такой диалог". По его словам, "стражи порядка начали исследовать деятельность священников московского патриархата, и оказывается, что среди них много коллаборантов, которые поддерживали агрессию России. И фактически поделили себя между украинским народом и той Церковью, к которой они принадлежат. Но окончательно разорвать связь с МП никто не отважился".

Действительно, УПЦ МП, которая была и остается частью Русской православной церкви, не желает разрывать свои отношения с главой РПЦ Кириллом. Последний так и не осудил нападение Путина на Украину. Оказавшиеся в оккупации многочисленные представители УПЦ МП охотно пошли на сотрудничество с рашистами. Вместе с тем УПЦ МП утверждает, что она и ее верные также пострадали от войны. А ее глава митрополит Онуфрий еще утром 24 февраля осудил нападение на Украину и призвал Путина остановиться.

Говоря о будущем лавры, Александр Ткаченко отметил:

"Лавра – это жемчужина, куда должны приходить посетители. Государство должно разработать план для помещений, чтобы там можно было обустраивать выставки, богатые экспозиции, тематические встречи. Так чтобы Лавра реально ожила", — говорит министр.

Напомним, что согласно предписанию руководства заповедника монахи должны покинуть стены лавры до 29 марта.

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