Минэнерго засекретило информацию об экспорте электроэнергии с Украины

Министерство энергетики Украины хранит молчание по ключевым вопросам энергетической безопасности страны, игнорируя запросы журналистов о подготовке к отопительному сезону и объемах экспорта электроэнергии.

Что скрывает Минэнерго: экспорт электроэнергии и отключения света

Портал "Комментарии" направил в ведомство ряд запросов, которые касаются восстановления генерации электроэнергии, планов по снижению отключений света и причин критической ситуации в Киеве и другие. Однако, спустя почти два месяца, ответов так и не поступило.

В неофициальных разговорах представители пресс-службы министерства утверждают, что информация по экспорту электроэнергии имеет гриф "секретности". Однако, несмотря на якобы существующие ограничения, официального подтверждения этому факту не последовало. Задержку с ответами на другие вопросы объясняют "кадровыми изменениями" и бюрократическими проволочками.

Отсутствие ответов на запросы журналистов порождает множество дополнительных вопросов и догадок. Неужели объемы экспорта электроэнергии настолько велики, что их скрывают от общественности? Что на самом деле происходит с подготовкой к зиме, если министерство не может предоставить никакой конкретной информации? И почему Киев, столица страны, оказался в столь уязвимом положении?

Пока Минэнерго хранит молчание, украинцы вынуждены гадать, что их ждет в предстоящем отопительном сезоне.

Читайте также на портале “Комментарии” — Неспособность ДТЭКа, Министерства энергетики и правительства в целом обеспечить график отключения электроэнергии, которого бы придерживались и который был бы понятен, это как яйца, которые когда-то Минобороны закупало по 17 гривен за штуку, об этом порталу "Комментарии" заявил главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук