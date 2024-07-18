Эксперт о действиях Минэнерго и ДТЭК: разгильдяйное и непрофессиональное управление

Неспособность ДТЭКа, Министерства энергетики и правительства в целом обеспечить график отключения электроэнергии, которого бы придерживались и который был бы понятен, это как яйца, которые когда-то Минобороны закупало по 17 гривен за штуку, об этом порталу "Комментарии" заявил главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук

Отключение света

"Это просто разгильдяйное, неправильное, непрофессиональное управление, когда мы, даже с имеющимися мощностями, с учетом всех факторов, не можем достичь предсказуемости отключений. Этого не может быть", — заявил эксперт.

По его словам, сейчас указывается, что проблемы с мощностями возникли потому, что на ремонты выводят энергоблоки АЭС, и они заработают в сентябре. Однако, по его словам, осенью уже будет совсем другой температурный режим.

"Зачем нужно было выводить его или на ремонт ставить, когда вы знаете, что энергия очень нужна. Есть определенная потребность договариваться с нашими импортерами электроэнергии, которые могли бы помочь. Но, если не хватает компетенции правительства, то мы обязаны просто привлечь на свою сторону систему принятия решений профессионалов тех стран, в которых система энергетики работает как часы. Это может быть Франция, Германия со всеми умными сетями. Опыта достаточно", – заявил эксперт.

По его словам, если в этом вопросе мешают политики, то им не место у власти. Министры, чиновники, работающие только по старым лекалам, должны уйти, убежден Романчук.

При этом он подчеркнул, что действительно проблемы Украины в энергетике возникли не только потому, что террористическая Россия начала разрушать энергетическую инфраструктуру.

Проблема в том, отмечает эксперт, что Украина за 30 лет не провела реформы энергетики.

"Страна сохранила ее в первозданном советском виде с сильнейшими элементами централизации. Эта инфраструктура по сути предполагала, что никогда не будет нападения на энергетическую систему, никогда не будет того, что мы видим сегодня. Поэтому вместо того, чтобы пойти по пути энергетической реформы, прописанной в Энергетической хартии Европейского Союза, где четко разделяется генерация дистрибуции, распределение Украины просто застряло в этом старом режиме. И во время войны тоже ничего не делает", — подчеркнул Романчук.

При этом он добавил, что тот формат, который приняло правительство по обеспечению энергоснабжением, вызывает удивление. По его мнению, принцип децентрализации должен быть основным и базовым.

"Централизованной системы, которая была с советских времен, не должно быть. Потому что, как оказалось, она создает гигантскую угрозу для всей страны. Интересы государства и интересы частного бизнеса должны быть четко поделены. Должна быть определенная мотивация, условия, стимулы для того, чтобы инвестиции пришли в нашу страну", — считает эксперт.

Как говорит Романенко, у западных партнеров Украины много технологических путей, как решить проблемы в энергетике, но наша власть почему-то не проявляет должного интереса для сотрудничества.

"Это украинские власти пытаются сохранить тот старый режим, который есть в пользу владельцев и выгодоприобретателей ресурсов энергетической системы, или есть какой-то "схематоз". Но то, чего нет точно – это принятие четкой стратегии развития энергетики на период войны и период модернизации", – подытожил Ярослав Романчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что не столько с графиками отключений ДТЭК.



