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МИД Украины отреагировало на скандальные слова Джареда Лето

В МИД Украины раскритиковали слова Джареда Лето о "российской энергии", которую он ощутил во время своего концерта.

сегодня, 11:00
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Slava Kot

Американский певец и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето на последнем концерте в Сербии заявил, что чувствует "российскую энергию", а войну в Украине назвал "проблемой". На такие комментарии певца отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

МИД Украины отреагировало на скандальные слова Джареда Лето

Джаред Лето. Фото из открытых источников

Джаред Лето, выступая со своей группой в Сербии, вызвал возмущение у украинцев. Американский певец заявил, что после окончания "проблем" готов поехать в Россию и выступить в Санкт-Петербурге и Москве. Затем певец добавил, что также планирует заскочить в Киев, ведь собирается "веселиться и тусоваться со всеми".

В МИД Украины прокомментировали слова Джаред Лето.

""Ощущение российской энергии" Джареда Лето и его желание выступать в России является оскорблением для жертвующих жизнями ради защиты свободы. Не может быть никакого умиротворения России, когда она продолжает пытаться решить "проблему" существования Украины", — отреагировали в МИД Украины.

Кроме того, украинское министерство опубликовало ролик из выступления Джареда Лето, продолжив его видео с бомбардировкой украинских городов с надписью "российская энергия".

Джаред Лето — американский музыкант и вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. Кроме того, Лето снимается в кино, в частности известный по ролям в таких фильмах как "Реквием по мечте", "Господин никто" и "Далласский клуб покупателей". Именно за последний фильм он получил "Оскар" в номинации лучшая мужская роль второго плана

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины отреагировали на скандальную политическую рекламу в Грузии, где показали кадры украинской войны.



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