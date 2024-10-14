МИД Украины отреагировало на скандальные слова Джареда Лето

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Slava Kot
Американский певец и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето на последнем концерте в Сербии заявил, что чувствует "российскую энергию", а войну в Украине назвал "проблемой". На такие комментарии певца отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.
Джаред Лето. Фото из открытых источников
Джаред Лето, выступая со своей группой в Сербии, вызвал возмущение у украинцев. Американский певец заявил, что после окончания "проблем" готов поехать в Россию и выступить в Санкт-Петербурге и Москве. Затем певец добавил, что также планирует заскочить в Киев, ведь собирается "веселиться и тусоваться со всеми".
В МИД Украины прокомментировали слова Джаред Лето.
Кроме того, украинское министерство опубликовало ролик из выступления Джареда Лето, продолжив его видео с бомбардировкой украинских городов с надписью "российская энергия".
Джаред Лето — американский музыкант и вокалист альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. Кроме того, Лето снимается в кино, в частности известный по ролям в таких фильмах как "Реквием по мечте", "Господин никто" и "Далласский клуб покупателей". Именно за последний фильм он получил "Оскар" в номинации лучшая мужская роль второго плана
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины отреагировали на скандальную политическую рекламу в Грузии, где показали кадры украинской войны.
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