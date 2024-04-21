Люди возмущены: мать четверых детей говорит, что ходит голой перед ними

Известная британская инфлюэнсерка и мать четырех детей Карла Беллуччи недавно попала под общественное осуждение, когда призналась, что ходит голой перед своими детьми. По ее словам, это определенная форма обучения, которая подразумевает изучение человеческого тела.



Интернет-знаменитость Карла Беллуччи. Фото из открытых источников

Карла Беллуччи призналась, что дефилирует голой перед своими детьми и не видит в этом никаких проблем. Также женщина любит купаться голой со своей двухлетней дочерью, что называет вполне нормальным.

"Все мои дети видели мои сексуальные гламурные фото, и мне нечего скрывать – это только грудь", — говорит Беллуччи.

Признание 42-летней Карлы Беллуччи вызвало волну критики в соцсетях. Интернет-пользователи обвинили ее в переходе границ и неадекватном подходе к воспитанию детей. Однако Беллуччи безразлична к мнению критиков. Она утверждает, что не хочет, чтобы ее дети росли, считая, что обнаженность – это плохо и запрещено, и что они должны этого стыдиться.

"У меня нет проблем, когда мои дети видят меня голой. В каком мире мы живем, где вашим собственным детям запрещено видеть вас голыми, но нормально, когда люди оголяются онлайн бесплатно?", — сказала интернет-знаменитость.

Хотя Карла не видит проблемы в том, чтобы быть обнаженной перед своими детьми, она сказала, что в какой-то момент остановится. По словам британки, когда ее сыновья достигнут подросткового возраста, она не позволит им видеть себя голой.

Карла Беллуччи не в первый раз попадает в скандалы. Она носит титул "самой ненавистной женщины в Британии". На 18-летие своей дочери Карла заказала трех стриптизеров, а на 19 лет подарила деньги, чтобы та уехала из ее дома. Также женщина соврала, что у нее депрессия, чтобы сделать операцию по коррекции носа.

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