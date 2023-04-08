Кувалда от Пригожина и песня чеченского барда: в России похоронили пропагандиста Татарского

Сегодня на Троекуровском кладбище Москвы похоронили погибшего пропагандиста Максима Фомина, более известного под своим псевдонимом Владлен Татарский. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на видеосюжет Русской службы Би-би-си.

Пригожин приніс на похорон Максима Фоміна (Владлена Татарського) іменну кувалду. Скріншот відео BBC

На похороны пришли десятки человек. Охрана Троекуровского кладбища была усилена, а подъезды перекрыты. На входе стояли металлоискатели. На прощании с известным z-пропагандистом стоял почетный караул. От ЧВК "Вагнер", куда после смерти зачислили Максима Фомина, Пригожин принес.. именную кувалду. На этом строительном инструменте, который вагнеровцы использовали для варварской расправы со своим бойцом Евгением Нужиним, была памятная надпись. Она гласила: "Владлену Татарскому от бойцов ЧВК "Вагнер". Твое дело живет". Сам Евгений Пригожин посетил церемонию, но быстро уехал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

На прощании прозвучал переделанный вариант песни "Они ушли" чеченского барда Тимура Муцураева, который воспевал воинов Ичкерии, воевавших против российского вторжения в Чечню.

Похороны посетили несколько депутатов Госдумы. Гроб сопровождали люди в масках и с автоматами. Завершилась церемония под звуки российского гимна и ружейный салют.

Максим Фомин родился и жил в Макеевке. Был приговорен украинским судом к лишению свободы за участие в ограблении банка. После захвата Донбасса пророссийскими сепаратистами в 2014 году сбежал из мест лишения свободы и присоединился к ним. С началом широкомасштабного вторжения в Украину стал вновь воевать в рашистском батальоне "Восток", в качестве сотрудника аэроразведки и "военкорра". В своей пропагандистской деятельности в интернете он призывал к уничтожению украинской государственности и всего украинского.

2 апреля во время творческого вечера в кафе, принадлежащего основателю ЧВК "Вагнер", сдетонировало взрывное устройство — Владлен Татарский погиб. После этого российские силовики задержали Дарью Трепову, которую подозревают в том, что она принесла взрывное устройство, замаскированное под бюст Фомина. Организатором "теракта" российские официальные органы называют разведорганы Украины.

Путин наградил Фомина, которого он в своем указе называет военным корреспондентом, посмертно орденом мужества.

Интересно, что сам Пригожин, с которым некоторые связывают Фомина, заявил, что за ликвидацией Татарского стоит не разведка Украины, а некие "радикальные силы".

Ответственность за его ликвидацию взяла на себя Национальная республиканская армия России, которую возглавляет оппозиционный Кремлю депутат Госдумы Илья Пономарев.

Эксперты, говоря о возможных интересантах ликвидации Татарского, допускают несколько версий.