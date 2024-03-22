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Культурный конфликт: почему новый клип Пивоварова вызвал скандал

Блогер Феликс Редька раскритиковал музыкальный проект Пивоварова

сегодня, 12:57
Автор:
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Черновалова Кристина
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Известный блоггер Феликс Редька подверг критике новый музыкальный клип певца Артема Пивоварова. Клип сделан на основе стихотворений Павла Тычины "О, Панно" и является частью проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты", целью которого является возрождение украинского литературного наследия через музыку. Однако выбор поэта Тычины, обладающего сложной исторической репутацией, спровоцировал неоднозначную реакцию.

Культурный конфликт: почему новый клип Пивоварова вызвал скандал

Блогер раскритиковал новый клип Пивоварова

Редька выложил видео в TikTok, где утверждает, что Пивоваров "плюнул в лицо украинскому народу" из-за использования творчества Тычины, который был председателем Верховного Совета оккупационной УССР, получил Сталинскую премию, награжден пятью орденами Ленина и является автором восхваляющего советского гимна УССР руководство.

"Как вам, пан Артем, петь стихи человека, который отбеливал палача украинского народа? Как вам танцевать в усиках под стихи человека, у которого руки по локоть в крови? Вы чего этим добиваетесь? Вы пишите эти песни, их потом слушают школьники, чтобы у нас что? Чтобы у нас выросло поколение ждунов? Вы хотите, чтобы Путин оправдывал нападение на Украину вашими клипами? Господин Артем, спохватитесь! Удалите эту песню! , – сказал блоггер.

Дискуссии вокруг этого случая продолжаются. В то же время певец пока никак не прокомментировал ситуацию.


Напомним, что известные блоггеры, очень активно занимающиеся масштабной волонтерской деятельностью и собирающие на нужды украинской армии миллионы гривен, находятся на своем месте. По мнению спикера Сухопутных войск, капитана ВСУ Ильи Евлаша, блоггеры, которые ежедневно помогают армии и живут волонтерской деятельностью, приносят достаточно пользы в тылу, а потому, вероятно, их мобилизация не крайне необходима.



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