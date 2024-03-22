Культурный конфликт: почему новый клип Пивоварова вызвал скандал



















Известный блоггер Феликс Редька подверг критике новый музыкальный клип певца Артема Пивоварова. Клип сделан на основе стихотворений Павла Тычины "О, Панно" и является частью проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты", целью которого является возрождение украинского литературного наследия через музыку. Однако выбор поэта Тычины, обладающего сложной исторической репутацией, спровоцировал неоднозначную реакцию.

Блогер раскритиковал новый клип Пивоварова

Редька выложил видео в TikTok, где утверждает, что Пивоваров "плюнул в лицо украинскому народу" из-за использования творчества Тычины, который был председателем Верховного Совета оккупационной УССР, получил Сталинскую премию, награжден пятью орденами Ленина и является автором восхваляющего советского гимна УССР руководство.

"Как вам, пан Артем, петь стихи человека, который отбеливал палача украинского народа? Как вам танцевать в усиках под стихи человека, у которого руки по локоть в крови? Вы чего этим добиваетесь? Вы пишите эти песни, их потом слушают школьники, чтобы у нас что? Чтобы у нас выросло поколение ждунов? Вы хотите, чтобы Путин оправдывал нападение на Украину вашими клипами? Господин Артем, спохватитесь! Удалите эту песню! , – сказал блоггер.

Дискуссии вокруг этого случая продолжаются. В то же время певец пока никак не прокомментировал ситуацию.





Напомним, что известные блоггеры, очень активно занимающиеся масштабной волонтерской деятельностью и собирающие на нужды украинской армии миллионы гривен, находятся на своем месте. По мнению спикера Сухопутных войск, капитана ВСУ Ильи Евлаша, блоггеры, которые ежедневно помогают армии и живут волонтерской деятельностью, приносят достаточно пользы в тылу, а потому, вероятно, их мобилизация не крайне необходима.