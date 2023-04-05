Кто виноват в уничтожении «Мрии»: Правоохранители объявили подозрение

Служба безопасности совместно со следователями Нацполиции разоблачила новые факты преступной деятельности бывшего генерального директора ГП "Антонов", которые привели к уничтожению самолета Ан-225 "Мрия" , пишут "Комментарии" .



Сообщено о подозрении эксдиректор ГП «Антонов», из-за служебной халатности которого уничтожена «Мрия»

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"Эксруководитель госпредприятия с 30 января по 24 февраля 2022 года ненадлежаще выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества. В результате транспортный самолет АН-225 "Мрия" своевременно, до начала полномасштабного военного вторжения РФ на территорию Украины, не был транспортирован из опасной зоны – аэродрома АТП "Антонов" в пгт Гостомель Киевской области", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

В ходе расследования установлено, что в начале прошлого года руководитель госпредприятия должен был организовать своевременную эвакуацию воздушного судна с Гостомельского аэродрома. Для обеспечения защиты самолета его должны были переправить в аэропорт в городе Лейпциг в Германии. Ан-225 находился в надлежащем техническом состоянии, позволяющем выполнить перелет за пределы Украины.

Гендиректор компании не дал соответствующее указание об эвакуации "Мрии" за границу. В результате обстрелов военнослужащими государства-агрессора воздушное судно было уничтожено. Государству нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба.

Кроме того, бывший чиновник не обеспечил своевременное продление договора страхования воздушного судна. Из-за этого госпредприятие потеряло более 42 млн грн в виде компенсационных страховых выплат ", — рассказывают в СБУ .

Ранее ему было доложено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований по охране и обороне аэродрома (ч. 2 ст. 114-1 УК Украины).

" Ранее следователи Службы безопасности сообщили фигуранту и двум его сообщникам о подозрении по ч. 2 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, повлекшее гибель людей и других тяжких последствий). Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности ", — добавляют в СБУ .

Подозреваемый находится под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, "Комментарии" писали, что после исследования разрушенного самолета объявят бюджеты для постройки нового АН-225 "Мрия".

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