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Комиссия Минкульта начала работу на территории Лавры: нашли нарушения

Представители УПЦ МП не желают покидать стены Киево-Печерской лавры

сегодня, 18:01
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Автор:

Константин Куликов

Несмотря на сопротивление представителей Украинской православной церкви Московского патриархата, сотрудники Министерства культуры и информационной политики смогли сегодня пройти в Киево-Печерскую лавру и начать свою работу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на представителей министерства.

Комиссия Минкульта начала работу на территории Лавры: нашли нарушения

Комісія зафіксувала аварійний стан приміщення. Фото - Мінкульт

По словам представителей Минкульта, они обнаружили нарушения в пользовании историческими зданиями. В частности, зафиксированы разрушения помещения Книжного склада.


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"Корпус 112 ("Книжный склад" Киево-Печерской лавры, ІІ половина XIX века) является памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Сооружение является неотъемлемым элементом пространственной композиции Киево-Печерской лавры, образцом общественно-культурной архитектуры, проект которой выполнен известным архитектором П.И.Спарро", — сообщается на сайте Минкульта.

В частности, "комиссия зафиксировала аварийное состояние помещения, которое непригодно для эксплуатации и имеющее явные признаки разрушения". В ходе процесса обследования была осуществлена непрерывная видеосъемка и фотофиксация состояния помещения, как подтверждение "фактов разрушения объекта культурного наследия".

Представители министерства обратились в правоохранительные органы с уведомлением о совершении преступления.

"Фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 УК "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", — сообщили представители Минкульта.

Напомним, что представители УПЦ МП не хотят покидать помещение лавры, несмотря на предписание Минкульта.

Глава СНБО Алексей Данилов заявил, что "вытаскивать за бороды и другие члены" представителей Московского патриархата никто не будет, но обвинил их в сотрудничестве с ФСБ.

Тем временем глава Московского патриархата Кирилл де-факто поддержал войну в Украине.

А в Украине запретили деятельность Московского патриархата.



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