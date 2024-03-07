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Кандидат в судьи Конституционного суда Украины затруднился назвать год принятия Конституции

Любомир Андрейчук заявил, что Конституцию Украины приняли в 1991 году

сегодня, 10:23
Автор:
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Черновалова Кристина
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Кандидат на должность в Конституционный суд (КСУ) не смог указать год принятия Конституции Украины. Так, Любомир Андрейчук, судья Хозяйственного суда Закарпатской области во время собеседования с Совещательной группой экспертов (ДГЭ) 4 марта не ответил на простой вопрос.

Кандидат в судьи Конституционного суда Украины затруднился назвать год принятия Конституции

Кандидат на должность судьи КСУ Андрейчук затруднился назвать год принятия Конституции Украины

На видео, обнародованном на сайте КСУ, во время заседания, где присутствовали кандидаты на судейские должности, эксперт Василий Шакун обратился к Андрейчуку с вопросом о дате принятия Конституции и ее структуре.

"Поскольку вы готовитесь к должности судьи Конституционного суда, не могли бы вы сказать, когда была принята Конституция Украины и из каких глав и статей она состоит?", — сказал он.

Любомир Андрейчук в ответ сказал: Могу ли я не отвечать на вопросы?

Несмотря на попытку избежать ответа, Андрейчук, после короткой паузы и поддержки коллег, неправильно отметил 1991 вместо фактического 1996. Его реакция на ложный ответ и неудачу оказались равнодушными.

Случай с Любомиром Андрейчуком, судьей Хозяйственного суда Закарпатской области, который во время собеседования затруднился ответить на вопрос о дате принятия Конституции Украины, вызывает обеспокоенность по поводу уровня подготовки кандидатов на важные государственные должности.

Ранее "Комментарии" писали, что Детективы Национального антикоррупционного бюро, вероятно, проводили допрос главы Хозяйственного суда Киева Вадима Босого по делу о содействии олигарху Игорю Коломойскому в уклонении от своих обязательств по национализированному Приватбанку. Об этом говорится в сюжете журналистов издания "Стопкор".



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