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Кадыров раскритиковал "икону" рашистов

"Верный пехотинец Путина" обрушился с критикой на Иосифа Сталина, по решению которого были депортированы чеченцы

сегодня, 19:43
Автор:
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Константин Куликов
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На праздновании 205-летия со дня основания столицы Чечни Грозного глава республики Рамзан Кадыров назвал предателем руководителя СССР Иосифа Сталина, по решению которого в 1943 году были депортированы вайнахи — чеченцы и ингуши. Об этом сообщают "Комментарии".

Кадыров раскритиковал "икону" рашистов

Кадыров

- Сегодня никто не скажет, что чеченцы были предателями, предателем был Сталин и он выселял не только чеченский народ, но и другие разные народы, — заявил с трибуны в ходе торжественного заседания Рамзан Кадыров. 


Ранее в Чечне были изъяты учебники истории авторства экс-министра культуры РФ Владимира Мединского, в котором утверждалось наличие "фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей". Этим, по мнению автора, была вызвана депортация этих народов в ходе Второй мировой войны. Хотя Мединский и указывает, что при этом пострадало много невинных людей.

Кроме этого, депортации в СССР подверглись балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы.

Напомним, что причина поголовной депортации упомянутых народов сталинским руководством до конца не ясна, поскольку факты сотрудничества с немецкой армией демонстрировали все оккупированные народы Советского Союза, в том числе и русские, из числа которых была сформирована Русская освободительная армия Власова. Среди версий причин высылки чеченцев и других народов называется опасение Сталина относительно перехода их на сторону единоверной Турции, которая в ходе Второй мировой войны занимала позицию враждебного нейтралитета по отношению к СССР. По версии некоторых историков, советское руководство опасалось удара со стороны Турции, в ходе которого мусульманские народа Кавказа перейдут на сторону Анкары.

Тем временем, Маск принял решение относительно Израиля.

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