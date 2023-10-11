Мужчину волокли по земле в военкомат: появились подробности о новом скандале с ТЦК во Львове (ВИДЕО)



















Буквально каждый день украинское общество удивляют скандалы с участием работников ТЦК. В Сети появилось видео из Львова, где люди в военной форме буквально силой тянут мужчину по земле в военкомат.

Мужчину силой затягивают в военкомат во Львове (фото из открытых источников)

Из видео стало известно, что этот скандальный инцидент произошел буквально на виду у свидетелей.

Появившийся в Сети ролик начинается с того, что трое мужчин в военной форме пытаются затащить мужчину в помещение. Гражданский изо всех сил сопротивляется и падает у входа в здание. Но даже лежащего мужчину затаскивают в подъезд.

Один из очевидцев, снимавший всю ситуацию на видео, спросил у военных, почему они задержали мужчину. А в ответ один из них заявил, что мужчину им "отдала полиция".

В местных пабликах утверждают , что потерпевший приехал во Львов из Киева. Там его задержали работники военкомата. Якобы ночью мужчине провели медосмотр, а уже утром его доставили на полигон в Ровенской области.

Стало известно, что Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) назначил служебную проверку по этому видео.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на Львовщине работник ТЦК с пистолетом в руках избил мужчину. Во Львовской области произошел новый скандал с участием территориального центра комплектования. В сети появилось видео, где видно, что военный с пистолетом в руках жестоко избивает мужчину. Кроме того, он говорил мужчине, что "его никто не найдет".

На опубликованных кадрах видно, что мужчина в военной форме держит в руках пистолет и избивает мужчину. В частности видно, что он ударил его оружием по голове, бил ногам и угрожал, что "его никто не найдет".