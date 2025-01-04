Что говорит об украинцах вера в прогнозы Гордона: эксперт вскрыла проблему

Количество людей, поверивших в прогноз журналиста Дмитрия Гордона об окончании войны к Новому году, иллюстрирует уровень усталости украинцев. Запрос на "волшебную таблетку" растет, а уровень критического мышления упал. Такое мнение выразила автор книги о медиа-манипуляциях "Как не стать овощем" Оксана Мороз. Об этом пишет 4 января портал "Комментарии" со ссылкой на эфир Radio NV.

Вера в прогнозы Гордона и внимание к ним говорит об усталости украинского общества от войны, считает эксперт. Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Мороз объяснила, что когда по объективным причинам у людей растет уровень страха, стресса и усталости, они начинают меньше фильтровать информацию и больше реагировать на "магические таблетки", которые якобы могут улучшить это состояние. Такие обстоятельства, как война, приглушают и критическое мышление, и "голос мудрости".

"И я думаю, что последние недели старого года, были очень яркой иллюстрацией этого, потому что была вброшена информация Гордоном, что якобы война закончится 30 декабря. И то количество людей, которое в это поверило, которое это распространяло, которое это обсуждало, хорошо иллюстрирует, насколько это состояние усталости было большим", — отметила эксперт.

Поскольку в украинском обществе есть запрос на "волшебную таблетку", он позволяет Гордону и другим желающим сыпать заведомо несбыточными прогнозами без особого вреда для репутации. Мороз подчеркнула, что люди поверили Дмитрию Гордону и ждали этой даты (30 декабря) с надеждой — даже несмотря на то, что предыдущие его пророчества не сбылись.

"Несмотря на все предыдущие истории, которые уже транслировал Дмитрий Гордон — и они не оправдались, и люди об этом знают, и люди об этом говорили — они все равно были способны поверить в скорое окончание того, что так уже всех утомило, столько крови пролило. И поверили Гордону, и ждали этой даты, как даты якобы окончания войны", — указала она.

По мнению Мороз, надо помнить, что враг любым подобным инфоповодом пользуется и пытается извлечь из ситуации выгоду. Многие украинцы об этом забывают — поэтому СМИ и блогеры усиливали эффект от выступлений Гордона, уделяя им внимание и распространяя информацию.

"Здесь смешалось, как всегда, очень много всего. И это же в очередной раз говорит, в каком сложном информационном пространстве мы жили в 2024 году, насколько людям, даже имеющим критическое мышление, было трудно его постоянно применять. И насколько трудно фильтровать то информационное поле, в котором мы живем", — подытожила Мороз.

Ранее портал "Комментарии" приводил прогноз (и уже не первый) украинского журналиста Дмитрия Гордона, который 29 декабря заявил, что 30 декабря 2024 года должна завершиться горячая фаза войны. Однако 30 декабря Гордон вышел в эфир и объявил, что война в Украине будет продолжаться, так как встреча избранного президента США Дональда Трампа и российского правителя Владимира Путина, о которой журналиста информировали источники, не состоялась и договориться о заморозке не вышло. Разговор готовили несколько месяцев, в США якобы летал готовить почву помощник главы Кремля Николай Патрушев, но якобы Путин все испортил: выставил невыполнимые требования, отверг мирный план Трампа и переговоры сорвались.

Мнение многих украинцев сформулировал блогер Алексей Арестович, обвинив журналиста в "беспардонной лжи". Однако уже 3 января Гордон озвучил очередной прогноз по прекращению войны в Украине. Теперь он утверждает, что весной 2025 будет заключен мирный договор, а затем через два-три месяца в Украине проведут выборы.