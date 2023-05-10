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ФБР: Россия 20 лет шпионила за компьютерами по всему миру

С помощью шпионской программы Россия похищала данные из компьютеров в США и по всему миру

сегодня, 16:20
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Автор:

Константин Куликов

ФБР и прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка в рамках операции MEDUSA, координируя работу с несколькими иностранными правительствами, нейтрализовали вредоносную программу ФСБ России Snake. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции США.

ФБР: Россия 20 лет шпионила за компьютерами по всему миру

Россию обвиняют в кибершпионаже

Указывается, что правительство США связывает программу Snake с деятельностью отдела ФСБ под названием "16-й центр".


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"На протяжении почти 20 лет это подразделение, называемое в судебных документах Turla, использовало версии вредоносной программы Snake для кражи секретных документов из сотен компьютерных систем, которые принадлежали правительствам стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО), как минимум в 50 странах, а также у журналистов и других лиц и организаций, представляющим интерес для Российской Федерации. После кражи этих документов подразделение Turla переправляло их через тайную сеть компьютеров в США и по всему миру, пользователи которых не знали о заражении программой Snake", — поясняется в пресс-релизе, передает DW.

Для обезвреживания российской программы кибершпионажа специалисты ФБР создали программу PERSEUS, которая, будучи внедренной в зараженные компьютеры, заставляла программу Snake перезаписывать собственные компоненты, необходимые для ее работы. На территории США операция проводилась ФБР в соответствии с ордером мирового суда по Восточному округу Нью-Йорка, разрешавшим удаленный доступ к взломанным компьютерам.

Что касается жертв шпионажа за пределами Соединенных Штатов, то сейчас ФБР общается с властями других государств, чтобы уведомить их о заражении вирусом и предоставить рекомендации по его удалению, говорится в сообщении.

"На протяжении 20 лет ФСБ использовала вредоносное ПО Snake для осуществления кибершпионажа против США и наших союзников — сегодня этому пришел конец", — заявил помощник генерального прокурора Мэтью Олсен из отдела национальной безопасности Минюста США.

"Министерство юстиции будет использовать все имеющиеся в нашем арсенале средства для борьбы с вредоносной киберактивностью России, включая нейтрализацию вредоносных программ с помощью высокотехнологичных операций, инновационное использование правовых полномочий и работу с международными союзниками и партнерами из частного сектора для усиления нашего коллективного воздействия", — пообещал он.

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