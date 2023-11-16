Фарион уверяет, что не называла армию "сбродом"

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Марьян Ощановский
Бывшый народный депутат, лингвист Ирина Фарион настаивает, что в интервью с журналисткой Яниной Соколовой не называла Вооруженные силы Украины "сбродом", а нападки на нее она назвала "манипуляцией заказного характера". Об этом Фарион заявила во время стрима на своем YouTube-канале, сообщает портал "Комментарии".
Ирина Фарион. Фото из открытых источников
Недавно уволенная из Национального университета "Львовская политехника" профессор кафедры украинского языка Ирина Фарион заявила, что не оскорбляла украинскую армию и не называла ее "сбродом". Мол, ее слова, разошедшиеся в СМИ, были вырваны из контекста.
Фарион отметила, что ее слова о "сброде" прозвучали, когда она говорила с журналисткой о необходимости соблюдать дисциплину в армии и, соответственно, общаться на украинском языке.
По мнению бывшего народного депутата, медиа, которые об этом написали, сманипулировали для нападок на нее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.
Кроме того, "Комментарии" писали, что приказом ректора Национального университета "Львовская политехника" профессор кафедры украинского языка Ирина Фарион уволена с занимаемой должности.
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