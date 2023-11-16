Фарион уверяет, что не называла армию "сбродом"



















Бывшый народный депутат, лингвист Ирина Фарион настаивает, что в интервью с журналисткой Яниной Соколовой не называла Вооруженные силы Украины "сбродом", а нападки на нее она назвала "манипуляцией заказного характера". Об этом Фарион заявила во время стрима на своем YouTube-канале, сообщает портал "Комментарии".

Ирина Фарион. Фото из открытых источников

Недавно уволенная из Национального университета "Львовская политехника" профессор кафедры украинского языка Ирина Фарион заявила, что не оскорбляла украинскую армию и не называла ее "сбродом". Мол, ее слова, разошедшиеся в СМИ, были вырваны из контекста.

Фарион отметила, что ее слова о "сброде" прозвучали, когда она говорила с журналисткой о необходимости соблюдать дисциплину в армии и, соответственно, общаться на украинском языке.

"Что я ответила (на вопрос журналистки Янины Соколовой о том, что бойцы полка "Азов" общаются на русском языке – ред.): если у армии нет дисциплины, то нет армии – это сброд. Что делают наши прекрасные СМИ? Наши некоторые прекрасные СМИ пишут, что Ирина Фарион назвала армию сбродом", — прокомментировала Фарион.

По мнению бывшего народного депутата, медиа, которые об этом написали, сманипулировали для нападок на нее.

"То есть, вы понимаете, уважаемое панство, как творится манипуляция, что является свидетельством того, что все те нападки на меня абсолютно заказного характера и дерегированы одной рукой. И эта одна рука, этот дирижёр завел абсолютно все инструменты по всей стране. Неважно, сколько на нас падает ракет. Неважно, сколько в воздухе летает МиГ. Неважно, сколько наши ребята деоккупировали земель и убили нашых врагов. Важно лишь то, скольких украинцев в заполье или в тылу расстреляла Фарион своими словами, сказав несказанное", — добавила Фарион.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Служба безопасности Украины начала уголовное производство и уже назначила ряд экспертиз по высказываниям и публикациям бывшего народного депутата Ирины Фарион.

Кроме того, "Комментарии" писали, что приказом ректора Национального университета "Львовская политехника" профессор кафедры украинского языка Ирина Фарион уволена с занимаемой должности.