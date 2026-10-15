Это может полностью парализовать страну: нардеп бьет тревогу из-за правил разбронирования

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Недилько Ксения
В Украине назревает серьезный кризис в жилищно-коммунальной и энергетической областях на фоне усиления российских обстрелов. Народный депутат Дмитрий Разумков подверг резкой критике намерения Кабмина уменьшить количество забронированных работников, обеспечивающих жизнедеятельность городов. Политик убежден, что такие шаги власти абсолютно безответственны в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Ситуация с энергоснабжением в стране остается крайне напряженной, а впереди украинцев ждут тяжелые месяцы года.
В то же время профильное министерство, по словам нардепа, фактически избегает диалога с парламентом и обществом.
Политик возмущен тем, что вместо усиления тыла, чиновники создают новые риски, пытаясь лишить отсрочки ликвидирующих последствия прилетов. По его словам, без энергетиков и коммунальщиков города просто остановятся, а страна окажется на грани коллапса и антисанитарии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде собирают подписи для экстренного пересмотра тарифов.