Это может полностью парализовать страну: нардеп бьет тревогу из-за правил разбронирования

В Украине назревает серьезный кризис в жилищно-коммунальной и энергетической областях на фоне усиления российских обстрелов. Народный депутат Дмитрий Разумков подверг резкой критике намерения Кабмина уменьшить количество забронированных работников, обеспечивающих жизнедеятельность городов. Политик убежден, что такие шаги власти абсолютно безответственны в условиях постоянных атак на критическую инфраструктуру.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Ситуация с энергоснабжением в стране остается крайне напряженной, а впереди украинцев ждут тяжелые месяцы года.

"Оккупанты снова бьют по энергетическим объектам, из-за чего граждане часами остаются без электроэнергии и водоснабжения. И это только середина осени, — отмечает парламентарий. — Возникает логичный вопрос: в каких условиях нам придется зимовать и чего ждать дальше?"

В то же время профильное министерство, по словам нардепа, фактически избегает диалога с парламентом и обществом.

"Верховная Рада уже дважды безуспешно пыталась вызвать главу Минэнерго Дениса Шмыгаля для отчета, — подчеркивает Разумков, — чтобы услышать хоть какую-то конкретику о реальном состоянии защиты инфраструктуры и плане действий на случай длительных блекаутов".

Политик возмущен тем, что вместо усиления тыла, чиновники создают новые риски, пытаясь лишить отсрочки ликвидирующих последствия прилетов. По его словам, без энергетиков и коммунальщиков города просто остановятся, а страна окажется на грани коллапса и антисанитарии.

"Если власть так стремится найти дополнительный мобилизационный ресурс, пусть начнет с себя, — резюмирует народный депутат. — Целесообразнее снять бронь с государственных институций, участников телемарафона и членов наблюдательных советов. Их работа точно не влияет на выживание государства , в отличие от коммунальщиков и электриков ".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Раде собирают подписи для экстренного пересмотра тарифов.