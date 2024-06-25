Экс-министр уверен, что Тищенко не грозит серьезное наказание

В центре нового политического скандала в Украине оказался народный депутат Николай Тищенко, которому было официально объявлено подозрение в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего ВСУ в Днепре.

экс-министр о будущем Тищенко после обвинений

Согласно данным следствия, 20 июня группа лиц по его указанию задержала экс-военного, удерживала его и причинила телесные повреждения. Прокуратура предложила суду ограничить свободу Тищенко, поместив его под круглосуточный домашний арест.

Скандал вызвал реакцию общественности и политиков. Бывший министр социальной политики Павел Розенко высказался о ситуации как о пиар-акции, предполагая, что Тищенко скорее всего избежит серьезного наказания, благодаря своему статусу и предыдущим декларациям о доходах и активах.

“Не разделяю всей этой "щенячьей радости" от очередной пиар-акции "фоточки с обыска — вручение подозрения"! Вся Колина наличность, люксовые часы — ранее задекларированы и будут быстро (но очень тихо) возвращены их владельцу; Статьи о "незаконном обогащении", "злоупотреблении властью", коррупционных статей в подозрении нет; Подозрение в "незаконном удержании и лишении свободы" выглядит просто смешно. Будет что пару дней рассказывать и показывать "электорату" по Единому нацтелемарафону, о "героической борьбе с коррупцией". И народ доволен, и у Коли будет все в порядке”, — написал Павел Розенко

Напомним, что люди в социальных сетях активно обсуждают видимые изменения во внешности известного ресторатора и народного депутата Николая Тищенко. Пользователи заподозрили нардепа в использовании в “уколов красоты”.