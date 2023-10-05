Драка с участием народного депутата в Киеве: подробности

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В сети распространяется видео, на котором утверждается якобы народный депутат Артем Дмитрук избил мужчину на улице в Киеве. Сам депутат отрицает эту информацию и говорит, что этот неизвестный напал на него после проверки колл-центра.
Народный депутат Артем Дмитрук якобы избил мужчину в Киеве. Фото из открытых источников
Нардеп Артём Дмитрук озвучил свою версию событий. Дмитрук объясняет, когда он и еще один депутат Александр Куницкий прибыли на проверку колл-центра, около 50 человек начали бежать из здания. Далее депутаты пошли по улице, где и встретили "специально выставленного молодого человека". По словам Дмитрука мужчина начал "плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать", а когда Куницкий начал снимать видео, то человек перешел к агрессивным действиям.
Кроме того, Дмитрук заявил, что у мужчины был нож.
Затем Артем Дмитрук написал заявление в полицию на мужчину, который по его словам напал на депутатов и хотел забрать телефон.
Сам мужчина на видео рассказывает другую версию событий. По его словам, спровоцировали драку народные депутаты.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народный депутат призвал арестовать Арестовича.
Также "Комментарии" писали, что в военный резко раскритиковал скандально известную блоггершу.
Обсуждения
Новости
Дмитро
сегодня, 14:19
Цікаво, бо на відео той мужик стоїть просто. А цим підарам скоріше за все не дали кришувати той кол центр, тому зігнали злість на рандомному тіпу.