Драка с участием народного депутата в Киеве: подробности

В сети распространяется видео, на котором утверждается якобы народный депутат Артем Дмитрук избил мужчину на улице в Киеве. Сам депутат отрицает эту информацию и говорит, что этот неизвестный напал на него после проверки колл-центра.

Народный депутат Артем Дмитрук якобы избил мужчину в Киеве. Фото из открытых источников

Нардеп Артём Дмитрук озвучил свою версию событий. Дмитрук объясняет, когда он и еще один депутат Александр Куницкий прибыли на проверку колл-центра, около 50 человек начали бежать из здания. Далее депутаты пошли по улице, где и встретили "специально выставленного молодого человека". По словам Дмитрука мужчина начал "плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать", а когда Куницкий начал снимать видео, то человек перешел к агрессивным действиям.

"Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", — рассказал Дмитрук.

Кроме того, Дмитрук заявил, что у мужчины был нож.

"Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож", — сказал народный депутат.

Затем Артем Дмитрук написал заявление в полицию на мужчину, который по его словам напал на депутатов и хотел забрать телефон.

Сам мужчина на видео рассказывает другую версию событий. По его словам, спровоцировали драку народные депутаты.

"Начали меня снимать, толкать, провоцировать, говорить всяческие гадости на телефон, что я там что-то выполняю, где-то работаю. Началась толкотня… я выхватил телефон, но ему сразу отдал", — рассказывает мужчина и добавляет, что его начали избивать оба депутата "Один меня завалил, а Дмитрук стал избивать. Я встал, начал закрываться, а он меня бил дальше".

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