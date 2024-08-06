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Дом на миллион: народный депутат заселился в новую квартиру на Печерске

Депутат Железняк поселился в квартире в центре Киева за 12 млн грн

сегодня, 17:12
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Черновалова Кристина

На Печерске в Киеве поселился новый житель – народный депутат Ярослав Железняк. В августе 2023 года он заселился в квартиру площадью 134 квадратных метра, стоимость которой оценивается в 12 млн гривен. Квартира находится в элитном доме на улице Евгения Коновальца и записана на тестя от второго брака депутата. Об этом сообщают журналисты УНИАН.

Дом на миллион: народный депутат заселился в новую квартиру на Печерске

Депутат Железняк поселился в квартире в центре Киева за 12 млн грн

Согласно официальной декларации на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции, Железняк зарабатывает как депутат около 660 тысяч гривен в год. Стоимость его новой квартиры в 17 раз превышает его годовой доход.

Военный эксперт Кирилл Данильченко комментируют, что такие покупки показывают большую разницу между жизнью обычных людей и высокопоставленных лиц. 

"Пока одни теряют здоровье, годы на службе, единственную жизнь, другие в Покровске откручивают бойлеры и в машины грузят мебель, третьи успешные семейные "бизнесы" запускают. Все нормально. Мы вместе. Мы пахали – я и трактор", – сказал Кирилл Данильченко.

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Кроме того, “Комментарии” писали, что 37-летний Алексей Владимиров внезапно во время полномасштабной войны начал обращать на себя внимание остатков столичных элит. У так называемого "волонтёра" появился элитный спорткар Lamborghini Huracan, а в социальных сетях мужчина постоянно выкладывает фото из отдыха в разных странах.



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Источник: https://www.unian.net/politics/deputat-zheleznyak-vo-vremya-voyny-poselilsya-v-kvartire-v-centre-kieva-za-12-mln-grn-12719844.html
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