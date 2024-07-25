Чем затарилась антикоррупционерка Каленюк во время войны: все оформлено на других лиц

В то время как Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории, лидеры антикоррупционных движений, похоже, начинают играть на тех же рынках, что и их оппоненты.

Антикоррупционерка на шопинге: покупки Каленюк во время войны

Дар’я Каленюк, соосновательница "Центра противодействия коррупции", в первый год полномасштабной войны приобрела автомобиль Toyota RAV4 за 715 тысяч гривен и жилой дом в Польше, что вызывает вопросы о моральных устоях тех, кто должен был бы стать примером непреклонной борьбы с коррупцией.

Общественность возмущена тем, что борец с коррупцией позволяет себе столь дорогостоящие покупки, в то время как страна переживает тяжелейший кризис.

“Когда моральные устои "антикорупционеров" равны моральным устоям тех, с кем они "борются". Игра ... на крови”, — пишут пользователи в социальных сетях.





Согласно декларации Каленюк, автомобиль был оформлен на мужа Каленюк, Ореста Рудого, который, по данным журналистов, покинул Украину после начала полномасштабного вторжения России. Дом в Польше был приобретен 1 апреля 2022 года и оформлен на гражданку Украины Марию Павловну Руду.









На данный момент Дарья Каленюк не прокомментировала ситуацию. Ее молчание лишь подогревает интерес к скандалу и усиливает недоверие к деятельности ЦПК. Общественность ждет объяснений и требует прозрачности от организации, которая позиционирует себя как главный борец с коррупцией в Украине.

Читайте также на портале “Комментарии” — Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 11340, предусматривающий соглашение со следствием по коррупционным преступлениям. Таким образом, коррупционеры могут договориться со следствием и "откупиться" за коррупцию заплатив сумму, предусмотренную за определенный вид преступления.