Чем затарилась антикоррупционерка Каленюк во время войны: все оформлено на других лиц

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Черновалова Кристина
В то время как Украина переживает один из самых сложных периодов своей истории, лидеры антикоррупционных движений, похоже, начинают играть на тех же рынках, что и их оппоненты.
Антикоррупционерка на шопинге: покупки Каленюк во время войны
Дар’я Каленюк, соосновательница "Центра противодействия коррупции", в первый год полномасштабной войны приобрела автомобиль Toyota RAV4 за 715 тысяч гривен и жилой дом в Польше, что вызывает вопросы о моральных устоях тех, кто должен был бы стать примером непреклонной борьбы с коррупцией.
Общественность возмущена тем, что борец с коррупцией позволяет себе столь дорогостоящие покупки, в то время как страна переживает тяжелейший кризис.
Согласно декларации Каленюк, автомобиль был оформлен на мужа Каленюк, Ореста Рудого, который, по данным журналистов, покинул Украину после начала полномасштабного вторжения России. Дом в Польше был приобретен 1 апреля 2022 года и оформлен на гражданку Украины Марию Павловну Руду.
На данный момент Дарья Каленюк не прокомментировала ситуацию. Ее молчание лишь подогревает интерес к скандалу и усиливает недоверие к деятельности ЦПК. Общественность ждет объяснений и требует прозрачности от организации, которая позиционирует себя как главный борец с коррупцией в Украине.
Читайте также на портале “Комментарии” — Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 11340, предусматривающий соглашение со следствием по коррупционным преступлениям. Таким образом, коррупционеры могут договориться со следствием и "откупиться" за коррупцию заплатив сумму, предусмотренную за определенный вид преступления.
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Ігор
сегодня, 14:11
Так на боротьбі з корупцією заробляють всі в тому числі і державні органи по боротьбі з корупцією. Треба не боротись обійняти систему збудовану юдейцями.