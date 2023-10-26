Десятки нардепов массово подали заявление в полицию на Арестовича: в чем его обвиняют

Бывший советник ОП Алексей Арестович снова попал в новый скандал. Стало известно, что на него написали заявление в полицию 29 нардепов. Об этом заявила народная депутат Наталья Пипа и опубликовала документ.

Нардепы подали заявление в полицию на Арестовича (фото из открытых источников)

В своем сообщении она назвала Арестовича "настоящим преступником".

"Я считаю (а моя семья, коллеги и сограждане горячо поддерживают), что "Разведчик-Любитель" является настоящим преступником. И я это подробно объяснила правоохранительным органам", — говорится в сообщении политика.

Нардепы обвиняют бывшего советника Офиса президента в заведомо ложном уведомлении суда, прокурора, следователя, дознавателя или органа досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения.

Речь идет о скандале, возникшем во Львове из-за исполнения русскоязычной песни Цоя.

"Граждане Украины активно отстаивают и будут отстаивать свои языковые права и культурную идентичность. Особенно во время войны с Россией. Ведь "Чья речь — того власть". И именно это своим способом пропагандирует Путин. Я считаю, что "Нарцисс" прямо нарушил .1 ст. 383 УКУ", — написала она.

Стоит отметить, что, если вину Арестовича докажут, ему будет грозить 2 года исправительных работ, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 3 лет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Арестович рассказал, что делать с мужчинами, сбежавшими за границу от мобилизации. Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович предлагает для военнообязанных, которые выехали из Украины во время войны, установить сроки для возвращения домой, а также возможность платить финансово за свое отсутствие в Украине.