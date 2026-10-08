«Деньги городов отдали на телемарафон»: в Раде шокированы блокировкой средств громад перед зимой

Распределение государственных финансов при подготовке инфраструктуры к холодам стало причиной громкого политического скандала. Народный депутат Максим Бужанский обвинил Кабинет Министров в совершенно неадекватной бюджетной политике. Нардеп подчеркнул, что выделенные правительством 100 миллионов гривен на производство контента для телемарафона на самом деле были отобраны у местных громад.

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Парламентарий отдельно уточнил, что речь идет не о дотациях или субвенциях из госбюджета, которые государство должно было передать на места, а о собственных ресурсах городов.

"Сто миллионов гривен, которые Кабмин выделил на телемарафон, это деньги городов, которые Кабмин абсолютно неадекватно заблокировал на счетах казначейства, — подчеркнув масштабы проблемы Максим Бужанский. — Не деньги, предоставленные местным советам из госбюджета, подчеркну, а прямо деньги городов, их личные, в том числе кредитные".

Депутат отметил, что понимает наличие серьезного кассового разрыва в бюджете, который министры пытаются перекрыть в ожидании финансовой помощи от международных партнеров после принятия ряда законов. Однако, по его мнению, экономия на вопросах безопасности городов является недопустимой ошибкой.

Бужанский напомнил чиновникам, что подготовка к отопительному сезону имеет четкие дедлайны, и закупать материалы в декабре будет уже поздно. По его убеждению, приоритеты во время войны должны быть очевидны.

"Выбирая, кому подождать оплаты, производителям контента телемарафона или производителям бетона для защиты энергетики, Кабмин должен был отдать приоритет производителям бетона, — возмутился нардеп действиями правительства, добавив шпильку в адрес руководителя Кабмина. — Иногда кажется, что премьер в принципе не понимает, что происходит вокруг, технократ не означает лунатик и не должен означать".

Кроме того представитель законодательной власти обратил внимание на другие сомнительные расходы государственных средств во время войны. Он привел пример Украинского института национальной памяти (УИНП), который выделил финансирование на исследование общественного мнения по религиозным организациям.

Политик считает такие расходы абсурдными в условиях, когда столица содрогается от прилетов, а жители сидят без базовых услуг.

"В то время, когда половина Киева сидит без воды и света и город вздрагивает от ударов, институт национальной памяти выясняет, что украинцы думают о РПЦ, деятельность которой на территории Украины запрещена, – резюмировал Бужанский. — По-моему, это несколько странный способ отмывания денег, не находите?".

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