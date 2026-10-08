«Гроші міст віддали на телемарафон»: у Раді шоковані блокуванням коштів громад перед зимою

Розподіл державних фінансів під час підготовки інфраструктури до холодів став причиною гучного політичного скандалу. Народний депутат Максим Бужанський звинуватив Кабінет Міністрів у абсолютно неадекватній бюджетній політиці. Нардеп наголосив, що виділені урядом 100 мільйонів гривень на виробництво контенту для телемарафону насправді були відібрані у місцевих громад.

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Парламентар окремо уточнив, що мова йде не про дотації чи субвенції з держбюджету, які держава мала передати на місця, а про власні ресурси міст.

"Сто мільйонів гривень, які Кабмін виділив на телемарафон, це гроші міст, які Кабмін абсолютно неадекватно заблокував на рахунках казначейства, — наголосивши на масштабах проблеми Максим Бужанський. — Не гроші, надані місцевим радам з держбюджету, підкреслю, а прямо гроші міст, їхні особисті, зокрема кредитні".

Депутат зазначив, що усвідомлює наявність серйозного касового розриву в бюджеті, який міністри намагаються перекрити в очікуванні фінансової допомоги від міжнародних партнерів після ухвалення низки законів. Проте, на його думку, економія на безпекових питаннях міст є неприпустимою помилкою.

Бужанський нагадав урядовцям, що підготовка до опалювального сезону має чіткі дедлайни, і закуповувати матеріали у грудні буде вже запізно. На його переконання, пріоритети під час війни мають бути очевидними.

"Вибираючи, кому почекати оплати, виробникам контенту телемарафону, чи виробникам бетону для захисту енергетики, Кабмін мав віддати пріоритет виробникам бетону, — обурився нардеп діями уряду, додавши шпильку на адресу керівника Кабміну. — Іноді здається, що прем'єр у принципі не розуміє, що відбувається довкола, технократ не означає лунатик, і не має означати".

Крім того, представник законодавчої влади звернув увагу на інші сумнівні витрати державних коштів під час війни. Він навів приклад Українського інституту національної пам'яті (УІНП), який виділив фінансування на дослідження громадської думки щодо релігійних організацій.

Політик вважає такі витрати абсурдними в умовах, коли столиця здригається від прильотів, а жителі сидять без базових послуг.

"У той час, коли половина Києва сидить без води та світла, і місто здригається від ударів, інститут національної пам'яті з'ясовує, що українці думають про РПЦ, діяльність якої на території України заборонена, – резюмував Бужанський. — На мою думку, це трохи дивний спосіб відмивання грошей, не знаходите?".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Львові затримують зарплату комунальникам.