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Садовий відмовляється від зарплати через борги перед двірниками та водіями

«Чиновник не має бути першим у черзі»: мер Львова закликав Кабмін і нардепів відмовитися від зарплат через кризу з виплатами

7 жовтня 2026, 15:48
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Недилько Ксения

Частина працівників комунальної сфери Львова — зокрема двірники та водії електранспорту — ризикують не отримати свої планові виплати до кінця цього тижня. Причиною стало раптове блокування платежів з боку Державної казначейської служби. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, наголосивши на незаконності таких дій.

Садовий відмовляється від зарплати через борги перед двірниками та водіями

Андрій Садовий. Фото: з відкритих джерел

Загалом у місті "зависли" транзакції на суму понад пів мільярда гривень. Ці кошти призначалися для оплати транспортної роботи, прибирання вулиць, підготовки міської інфраструктури до холодів, а також на відновлення будівель після ворожих ракетних ударів.

"Розуміємо, що на пʼятому році повномасштабної війни ситуація з державним бюджетом справді складна, — зазначив міський голова, коментуючи фінансові труднощі в країні. — Економити треба, але точно не на комунальниках. Для багатьох із них ця зарплата критично важлива".

Мер зазначив, що вже провів переговори з керівником уряду Корецьким, який запевнив, що зупинка виплат є тимчасовим заходом, а фінансування найважливіших напрямків згодом відновлять в індивідуальному порядку. Очікується, що ситуація врегулюється протягом місяця.

Оскільки міські служби опинилися без фінансування, Андрій Садовий ухвалив рішення тимчасово працювати безкоштовно та закликав до аналогічного кроку столичних посадовців.

"За таких обставин вважаю неетичним отримувати заробітну плату, поки її не почнуть знову проводити для комунальників, — підкреслив Садовий. — Ненормально, коли чиновник перший у черзі по зарплату, а людина, яка своїми руками забезпечує життя міста, — остання".

Очільник Львова додав, що свідомий можливих звинувачень у політичному піарі, проте для нього наразі головним пріоритетом залишається повернення грошей людям, які щодня забезпечують життєдіяльність обласного центру.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Садовий б'є на сполох через спробу віддати під забудову землі авіаційного хабу в Сокільниках.



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