Члену ЦИК угрожают увольнением: получил 1,5 миллиона гривен, живя в Майами

Член Центральной избирательной комиссии и бывший парламентарий Юрий Буглак не прислушался к призыву Владимира Зеленского вернуться в Украину и уже полтора года живет с семьей в американском штате Флорида вблизи курортного города Майами. При этом он продолжает получать из отечественного бюджета зарплату и выплаты по "решению бытовых вопросов" и на "оздоровление". Об этом, как сообщают "Комментарии", в своем расследовании рассказали журналисты проекта "Схемы".

Юрий Буглак

Журналисты сообщают, что Юрий Буглак покинул Украину за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не спешит возвращаться. С весны 2023 член Центральной избирательной комиссии взял декретный отпуск с сохранением должности. Именно в этот период члены ЦИК должны были вернуться с "дистанционки" и работать на своих рабочих местах.

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Буглак в комментарии "Схемам" сказал, что, по его мнению, он не нарушал отечественные законы, потому что выехал до вторжения, а с его началом ЦИК перешел на дистанционную работу. Он уверен, что призыв президента Зеленского вернуться всех представителей государства в течение 24 часов в Украину на него не распространялся.

"Разве есть разница где находиться – в Ивано-Франковске, в Виннице, или в каком-то зарубежном городе? В городе Кошице или Ужгороде? В чем разница для должностного лица, если он имеет право работать дистанционно?" – заявил журналистам Буглак.

По данным СМИ, член ЦИК живет в элитном комплексе The Wave на побережье Атлантического океана. За эти полтора года Буглак получил из госбюджета 1,5 млн гривен зарплаты и пособия.

"Я работал, работаю и буду работать на свое государство. Никаких нарушений с моей стороны, со стороны моей организации не происходило. Все, что было, все было на законных основаниях. И выезд, и работа, и нахождение где-то там, где вы меня ищете", – заявил член ЦИК. Глава ЦИК Олег Диденко в комментарии сказал, что с юридической точки зрения у него не было оснований внести представление на увольнение Буглака с должности, отметив, что "с моральной стороны здесь может быть много вопросов".

После обнародования этого расследования депутаты инициируют увольнение Юрия Булгака.

Напомним, что ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила о необходимости лишить выплат 105 тысяч ВПО, которые получают ежемесячно 2-3 тысячи гривен, находясь не в Украине, а за границей.

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