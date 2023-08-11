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В Украине из-за наступления России рассматривают возможность принудительной эвакуации детей

Ранее руководство Национальной гвардии Украины и командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский называли Купянск одной из целей российского наступления

сегодня, 20:55
Автор:
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Константин Куликов
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О ситуации на Купянском направлении рассказал в эфире "Единых новостей" глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в настоящее время властями рассматривается вопрос принудительной эвакуации детей из опасных районов, в частности, из Купянска. Об этом сообщают "Комментарии".

В Украине из-за наступления России рассматривают возможность принудительной эвакуации детей

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

– Рассматриваем вопрос принудительной эвакуации детей из опасных районов, в том числе из г. Купянск, – заявил областной глава. – Там, по нашим данным, осталось 523 ребенка. Все эвакуированные получают гуманитарную помощь и временное жилье. Зарезервированы места проживания в Харькове и за пределами Харьковской области.


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По словам Олега Синегубова, сейчас также идет обязательная эвакуация гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов, постоянно обстреливаемых врагом на Купянском направлении. За первые два дня в безопасные места вывезено 33 человека. Эвакуация имеет целью обезопасить гражданских от обстрелов.

— В условиях постоянных обстрелов совместно с Минобразования приняли решение, что в следующем учебном году обучение офлайн сможет происходить только непосредственно в укрытиях учебных заведений, которые приняли решение о проведении очного обучения. Укрытия обязательно должны отвечать всем требованиям безопасности, – также отметил председатель Харьковской ОВО Олег Синегубов.

Напомним, что руководство ВСУ неоднократно заявляло, что в Луганской области сосредоточена большая группировка российских войск (более ста тысяч), которая  поставила себе за цель захватить Лиман, Купянск и угрожать Харькову.

Тем временем, Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия".

Андрей Хлывнюк призвал британцев: "Дайте мне все оружие".

А Лукашенко заявил, что продолжит воровать украинских детей.



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