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Лукашенко заявил, что продолжит похищать украинских детей

Президент Беларуси поддерживает политику своего союзника президента России, который похищает украинских детей, вывозя их в РФ

сегодня, 18:55
Автор:
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Константин Куликов
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Глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что продолжит привозить "на оздоровление" детей с временно оккупированной территории Украины. Об этом, как сообщают "Комментарии", он заявил во время встречи с сотрудниками организаций в минском аэропорту.

Лукашенко заявил, что продолжит похищать украинских детей

Александр Лукашенко

"Мы договорились с Путиным, что будем финансировать эти поездки из союзного бюджета. Мы это делали и будем делать, несмотря на любые упреки", – заявил он. По мнению Лукашенко, обвинения и усилия западных стран по привлечению к уголовной ответственности президента России Владимира Путина, ордер на арест которого в марте выдал Международный уголовный суд, "смешны".


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Напомним, что он обвиняется в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины, что может быть расценено как акт геноцида. А в июле депутаты Европарламента призвали МУС рассмотреть объявление ордера на арест Лукашенко.

"Это просто смешно, я абсолютно по этому поводу не переживаю", – заявил Лукашенко.

"Оздоровление детей" из оккупированной части Украины проходит по поручению Лукашенко, организацией их размещения в Беларуси занимается фонд белорусского паралимпийца Алексея Талая. Сам Талай говорил, что с просьбой оказать поддержку в его фонд обратился "общественный деятель из Запорожья" Владимир Рогов – один из коллаборантов на оккупированной территории Запорожской области. В вывозе детей также участвует глава Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов.

Белорусский дипломат Павел Латушко, выступающий против режима Лукашенко, подчеркивает, что приезжающие в Беларусь дети с временно оккупированных украинских территорий несовершеннолетние, в возрасте от шести до 15 лет, часто это сироты или полусироты. А это значит, говорит дипломат, что только уполномоченный орган по гражданству этих детей имеет право давать разрешения на выезд, и таким органом является Украина.

Тем временем, украинцев в оккупации лишают инсулина и угрожают депортацией.

Решение о начале войны было принято, но дипломатии еще оставили шанс.

А Дуда сделал резкое заявление о помощи Украине.



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