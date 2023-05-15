Блогер уничтожил свой самолет ради просмотров на YouTube: теперь ему грозит суд



















29-летний американский ютубер Тревор Джейкоб осенью 2021 года специально разбил небольшой самолет и опубликовал видео катастрофы. Теперь он признал себя виновным в препятствовании федеральному расследованию и сокрытию доказательств своего преступления. Ему грозит до 20 лет заключения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Тревор Джейкоб выпрыгнул из своего самолета: Скриншот видео

Видео на YouTube Тревора Джейкоба набрало более четырех миллионов просмотров. На нем виден как пилот сначала готовится к взлету, а через некоторое время выпрыгивает с парашютом якобы с поломанного самолета и снимает его врезание в горы национального парка Лос-Падрес. Все это Джейкоб зафиксировал на камеры, установленные на нескольких частях самолета и на самом пилоте. А видео подписал "Я разбился на своем самолете".

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Эта история вызывала сомнения у следователей и нанятых ими экспертов. Ведь после инцидента на YouTube-канале 29-летнего парня было обнародовано видео, на котором видна авиакатастрофа и улыбающийся Джейкоб, прыгающий с парашютом. Следователи обнаружили, что Джейкоб не пытался перезапустить свой двигатель или найти безопасное место для посадки. Кроме того, перед взлетом самолет оборудовали видеокамерами, а сам Джейкоб прыгал с поломанного самолета с селфи-палкой.

Впоследствии Тревор Джейкоб признался, что специально разбил самолет для просмотров на YouTube. Два дня спустя после инсценированной катастрофы Джейкоб сообщил Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB) об авиакатастрофе, но сказал следователям из NTSB и Федерального управления гражданской авиации заявил, что он не знает, где были обломки самолета.

Однако выяснилось, что пилот нашел место аварии и отбуксировал самолет в ангар. Далее Джейкоб уничтожил части самолета и выбросил его в разных частях города. Следователи считают, что такими действиями Тревор Джейкоб пытался ввести их в заблуждение.

FAA лишила Джейкоба лицензии пилота, а согласно заявлению прокуратуры США ему грозит до 20 лет заключения за сокрытие доказательств и умышленное уничтожение самолета над нацпарком Лос Падрес.

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